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حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 في تصادم ملاكي ودراجة بخارية بسمالوط - المنيا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:49 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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ايمن رياض
لقي شخص مصرعه فيما أصيب 7 اخرون جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية امام مركز سمالوط شمال المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من عمليات النجدة، يتضمن بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية أثناء مرور حفل زفاف قبالة قرية القرداحي التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا ووقوع ضحايا.

بالإنتقال والأجهزة الأمنية تبين وقوع الحادث مما أسفر عن مصرع مواطن، فيما أصيب 7 اخرون، مصابون بإصابات خطيرة.

تم نقل الضحايا إلي مستشفي المنيا العام، وجار تحرير محضر بموجب الواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لبدء التحقيقات.
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