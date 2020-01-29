مصرع شخص وإصابة 7 في تصادم ملاكي ودراجة بخارية بسمالوط - المنيا

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 7 اخرون جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية امام مركز سمالوط شمال المنيا.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من عمليات النجدة، يتضمن بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية أثناء مرور حفل زفاف قبالة قرية القرداحي التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا ووقوع ضحايا.





بالإنتقال والأجهزة الأمنية تبين وقوع الحادث مما أسفر عن مصرع مواطن، فيما أصيب 7 اخرون، مصابون بإصابات خطيرة.



