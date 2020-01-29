الصحة: مستمرون في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع دخول فيروس كورونا لمصر.. فيديو

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة أن الوزارة حتى الأن لم ترصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد "ncov- 2019" في مصر.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الوزارة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع دخول الفيروس إلى البلاد، مؤكدًا تأهب جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد "الجوية، البحرية، البرية"، ومناظرة جميع الوافدين من المناطق التي ظهر بها المرض.





وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم توقيع الكشف الطبي على المسافرين القادمين إلى مصر إضافة إلى قياس درجات الحرارة ووضع خطة التامين الطبي التي وضعتها الوزارة.





وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أنه يتم عمل متابعة درجات حرارة كل العاملين بالمطار المتعاملين مع المسافرين، والكشف عليهم بشكل دوري.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أنه يتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور.