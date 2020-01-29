تركيا وقطر خطر على الإسلام يتصدر تويتر السعودية

#خطر_تركيا_وقطر_على_الاسلام

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مخطط أمير قطر الفوضوى تجاوز الدول العربية.. تنظيم الحمدين سعى لتجنيد صحفيين وسياسيين أمريكيين للعمل لصالحه.. والمعارضة القطرية تكشف تحالف الدوحة مع الإخوان للسيطرة على الحكومة العراقية .

_#الجيش_السلماني pic.twitter.com/Kw8BHE7kh0 — حفيد ⚔️ (@bkb_212) January 29, 2020

وقال أحد المغردين"قادت دولة قطر نفسها إلى العزلة بعد أن تجاوزت كل الحدود الحمراء بدعمها للإرهاب والميليشيات المتطرفة والانقلابية في دول المنطقة فضلًا عن تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية ما شكل تهديدًا واضحًا للأمن القومي".