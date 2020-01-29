تركيا وقطر خطر على الإسلام يتصدر تويتر السعودية

تصدر هاشتاج #خطر_تركيا_وقطر_علي_الاسلام موقع التدوينات القصير تويتر السعودية.
وغرد أحد رواد موقع التدوينات بأن "مخطط أمير قطر الفوضوى تجاوز الدول العربية.. تنظيم الحمدين سعى لتجنيد صحفيين وسياسيين أمريكيين للعمل لصالحه.. والمعارضة القطرية تكشف تحالف الدوحة مع الإخوان للسيطرة على الحكومة العراقية.
وقال أحد المغردين"قادت دولة قطر نفسها إلى العزلة بعد أن تجاوزت كل الحدود الحمراء بدعمها للإرهاب والميليشيات المتطرفة والانقلابية في دول المنطقة فضلًا عن تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية ما شكل تهديدًا واضحًا للأمن القومي".
#خطر_تركيا_وقطر_على_الاسلام— حفيد ⚔️ (@bkb_212) January 29, 2020
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مخطط أمير قطر الفوضوى تجاوز الدول العربية.. تنظيم الحمدين سعى لتجنيد صحفيين وسياسيين أمريكيين للعمل لصالحه.. والمعارضة القطرية تكشف تحالف الدوحة مع الإخوان للسيطرة على الحكومة العراقية .
_#الجيش_السلماني pic.twitter.com/Kw8BHE7kh0
فيما قال أحد المغردين" تركيا وقطر مرتع الارهاب وكل دمار للامتين العربيه والاسلامية".
#خطر_تركيا_وقطر_على_الاسلام— حفيد ⚔️ (@bkb_212) January 29, 2020
_
قادت دولة قطر نفسها إلى العزلة بعد أن تجاوزت كل الحدود الحمراء بدعمها للإرهاب والميليشيات المتطرفة والانقلابية في دول المنطقة فضلًا عن تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية ما شكل تهديدًا واضحًا للأمن القومي
_#الجيش_السلماني pic.twitter.com/72Nymsfdha
#خطر_تركيا_وقطر_على_الاسلام— abu majid (@ry_2015) January 28, 2020
تركيا وقطر مرتع الارهاب وكل دمار
للامتين العربيه والاسلامية pic.twitter.com/1zSkUkNsgv
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