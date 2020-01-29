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أخبار العالم

تركيا وقطر خطر على الإسلام يتصدر تويتر السعودية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:42 م
تركيا قطر
تركيا قطر
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سعيد العربي

تصدر هاشتاج #خطر_تركيا_وقطر_علي_الاسلام موقع التدوينات القصير تويتر السعودية.


وغرد أحد رواد موقع التدوينات بأن "مخطط أمير قطر الفوضوى تجاوز الدول العربية.. تنظيم الحمدين سعى لتجنيد صحفيين وسياسيين أمريكيين للعمل لصالحه.. والمعارضة القطرية تكشف تحالف الدوحة مع الإخوان للسيطرة على الحكومة العراقية.


وقال أحد المغردين"قادت دولة قطر نفسها إلى العزلة بعد أن تجاوزت كل الحدود الحمراء بدعمها للإرهاب والميليشيات المتطرفة والانقلابية في دول المنطقة فضلًا عن تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية ما شكل تهديدًا واضحًا للأمن القومي".

فيما قال أحد المغردين" تركيا وقطر مرتع الارهاب وكل دمار للامتين العربيه والاسلامية".

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