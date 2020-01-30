إسلام من ذوى الاحتياجات الخاصة يناشد التضامن فرصة عمل ضمن الـ5 %..صور

ناشد المواطن إسلام عجمى محمود عجمى ، البالغ من العمر 23 عاما ، المقيم ببولاق الدكرور محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن توفير فرصة عمل له ضمن فئة الـ5% المقررة لأصحاب الاحتياجات الخاصة .





ويقول فى رسالته : إنه يعانى من إعاقة بالقدم بالسرى تمنعه من الحركة بشكل طبيعى ولكنه استطاع الحصول على مؤهل دبلوم التجارة ويحتاج لفرصة عمل حتى يمكنه من تدبير أمور حياته اليومية موضحا إنه كان يحصل على معاش عجز من وزارة التضامن بقيمة 320 جنيها لكنه انقطع بدون أسباب.





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



