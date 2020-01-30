AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

إسلام من ذوى الاحتياجات الخاصة يناشد التضامن فرصة عمل ضمن الـ5 %..صور

الخميس 30/يناير/2020 - 08:24 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
ناشد المواطن إسلام عجمى محمود عجمى ، البالغ من العمر 23 عاما ، المقيم ببولاق الدكرور محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن توفير فرصة عمل له ضمن فئة الـ5% المقررة لأصحاب الاحتياجات الخاصة .

ويقول فى رسالته : إنه يعانى من إعاقة بالقدم بالسرى تمنعه من الحركة بشكل طبيعى  ولكنه استطاع الحصول على مؤهل دبلوم التجارة ويحتاج لفرصة عمل حتى يمكنه من تدبير أمور حياته اليومية موضحا إنه كان يحصل على معاش عجز من وزارة التضامن بقيمة 320 جنيها لكنه انقطع بدون أسباب.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حارس عقار يناشد وزارة التضامن بصرف معاش تكافل وكرامة

مسن يطالب بإعادة تفعيل بطاقة معاش تكافل وكرامة رأفة بحال أسرته

رأفة بحال أسرته..مسن يطالب بإعادة تفعيل بطاقة معاش تكافل وكرامة.. صور

ممدوح يريد فرصة عمل تنقذه وأسرته من التشرد

كرم يناشد وزارة التضامن توفير كرسي كهربائي لمساعدته على التنقل.. صور

مواطن يناشد وزارة التضامن الحصول على معاش يعاونه على المعيشة

ترشيحاتنا

هل يجوز تنظيف الحواجب باستخدام الملقاط ؟

خيانة أعز الولد.. جدة تعتني بحفيدها 22 عاما.. ويرد الجميل بسرقتها

ادعوا لها.. طارق الشناوي يوجه رسالة إلى جمهور نادية لطفي

شاهد.. المسماري ينشر قائمة بأخطر الإرهابيين الليبيين المتواجدين في تركيا

ليفربول يغازل محمد صلاح بـ عبارات مثيرة عقب الفوز أمام ويست هام يونايتد

الدريني: علي العشماوي أول من اعترف على الجماعة الإخوانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة و الأناقة .. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى شهر يناير

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020