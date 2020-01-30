أرملة لأهل الخير: أتمنى مساعدتي في تعليم أبنائى

تواجه أم أحمد ظروفا حياتية قاسية بعد وفاة زوجها، وتحلم بالإنفاق على تعليم أبنائها.





وتقول، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : توفى زوجى وأصبحت مسئولة عن ثلاثة أطفال تركهم لي، وعملت باليومية في البيوت حتى أوفر لأطفالى دخلا أنفق منه عليهم، إلى أن أصبت بمرض السكر والضغط الذى أقعدنى عن الحركة والعمل.





وأضافت :أنا أرملة أواجه الحياة وحدى وليس لى دخل بعد وفاة زوجي، وكل أمنيتى هى أن أوفر مصاريف لتربية وتعليم أطفالي، وأناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتى .

للتواصل مع الحالة : ٠١١٢٢٨٢٥٩٦٢





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



