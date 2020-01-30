11 أبريل جامعة السويس تنظم مؤتمرها السابع بعنوان رقمنة العلوم والتكنولوجيا

أعلنت جامعة السويس عزمها إقامة المؤتمر السابع للشباب الباحثين تحت عنوان "رقمنة العلوم والتكنولوجيا" وذلك في الفترة من 11- 12 أبريل 2020 للمساهمة في دعم شباب الباحثين في مصر والوطن العربي.





وأوضحت الجامعة أن محاور المؤتمر تدور حول منهجية التحول الرقمي لتحقق رؤية مصر 2030، التحول الرقمي والتنمية المستدامة، تطبيق معايير التميز المؤسسي من خلال التحول الرقمي، التسويق الرقمي واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، التحول الرقمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا، التحول الرقمي في المجالات الأدبية والمعرفية، أبحاث حرة.





وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن المشاركة من خلال إرسال الأبحاث على موقع المؤتمر التالي: اضغط هنا







