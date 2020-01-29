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وزير النقل: الرئيس صدق على 10 مليارات جنيه لتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:48 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس السيسي مهتم بتطوير الطرق الداخلية في المحافظات والصعيد.

وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي صدق على 10 مليارات جنيه لمساعدة المحافظات على تطوير الطرق الداخلية داخل المحافظات.

وتابع كامل الوزير: "461 مليون دولار قيمة القرض للقطار الذي يصل إلى العاصمة الإدارية، وإجمالي قيمة القرض  لـ 1300 عربة  مليار و60 مليون دولار مع البنك المجري والروسي.

وتابع كامل الوزير: "يتم العمل على تطوير المحطات  بشكل كبير ومشروع تطوير المحطات في غاية الأهمية ونعمل على تطوير المزلقانات".

وأكمل كامل الوزير: "انتهينا من تطوير 700 مزلقان بأكثر من 50 % من المزلقانات التي نرغب في تطويرها، ونعمل على تطوير السكة الحديدي وتطوير الجرارات".

ولفت كامل الوزير: "في 30 يونيو 2020 نشهد سكة حديد متطورة وآمنة ونظيفة، وشغلنا الشاغل الآن بالإمكانات الذاتية من أجل توفير سكة حديد آمنة ومتطورة"، مضيفا: "بعنا خردة بـ 340 مليون جنيه".
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