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خبير اقتصادي: مصر والمغرب أكثر دول شمال إفريقيا جذبا للاستثمار

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:26 م
محمد نجم الخبير الاقتصادي
محمد نجم الخبير الاقتصادي
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محمود محسن
أكد محمد نجم الخبير الاقتصادي أن بنك الاستثمار الروسي رينيسانس كابيتال هو أحد البنوك والذي يعمل في عدد من مناطق العالم، مؤكدا أن هذا البنك يقوم بالتركيز على الدول النامية التي لها اقتصادات ناشئة  ببعض مناطق اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية وشرق أوروبا.

وأضاف نجم خلال تصريحات تليفزيونية أن هناك مكتبا لبنك الاستثمار الذي يركز على مناطق شمال افريقيا والتي بها 6 دول . مشيرا إلى أن هذه الدول لا يوجد بها بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار الأجنبي الا في مصر والمغرب لان باقى الدول تمر بظروف صعبة.

وتابع الخبير الاقتصادي أن تونس والجزائر وليبيا تمر بموجة كبيرة من الاضطرابات وعدم الاستقرار في الأحوال الأمنية  مؤكدا أن المغرب هى الدولة العربية الوحيدة التى لم تمر بثورة الربيع العربي ومصر استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي اعلى من المغرب وكانتا بمثابة الاختيارين الامثل.

وأشار الخبير الاقتصادي:  القطاع الصناعي بالمغرب متفوق بمجال صناعة السيارات حيث تستطيع المغرب أن تنتج أكثر من 300 الف سيارة 
ومصر فى الفترة الاخيرة استطاعت التحول  في السياسات الاقتصادية التى تتبعها الدولة وتقوم بتغيير جذري يعتمد على التصدير والصناعة.

وقال إن المؤشر الاحتياطي النقدي في مصر ارتفع من 14 مليار دولار الى 45 مليار دولار وساهمت الحكومة فى انخفاض معدل البطالة وتوفير السلع الاساسية للمواطنين. 

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