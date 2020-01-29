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رياضة

بكلمات عمرو دياب.. المحمدي ينشر صورة له رفقة تريزيجيه

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:43 م
صدى البلد
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علق أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا، على هدف زميله محمود حسن "تريزيجيه"  أمام منافسه ليستر سيتي ضمن نصف نهائي كأس الرابطة.

وقاد تريزيجيه استون فيلا للتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد هدف في اللحظات الأخيرة قاد فريقه للفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف أمس الثلاثاء.

وكتب المحمدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلمة كلمتين الليل قوام ليل عشنا يوم جميل أحلى ما تخيل".

وتلقى تريزيجيه الذي دخل بديلًا تمريرة عرضية رائعة من مواطنه أحمد المحمدي البديل أيضًا، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها بقوة نحو يسار المرمى، وسط مشاهدة من شمايكل.

وينتظر أستون فيلا، المتأهل من المباراة الأخرى في ديربي مانشستر الذي سيجمع بين السيتي واليونايتد، اليوم، الأربعاء، على ملعب "الاتحاد".
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