بكلمات عمرو دياب.. المحمدي ينشر صورة له رفقة تريزيجيه

علق أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا، على هدف زميله محمود حسن "تريزيجيه" أمام منافسه ليستر سيتي ضمن نصف نهائي كأس الرابطة.





وقاد تريزيجيه استون فيلا للتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد هدف في اللحظات الأخيرة قاد فريقه للفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف أمس الثلاثاء.





وكتب المحمدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلمة كلمتين الليل قوام ليل عشنا يوم جميل أحلى ما تخيل".



