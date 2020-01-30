السبت.. توقيع كتاب أشواق مسامر بمعرض الكتاب

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الحادية والخمسين المستمرة حتى ٤ فبراير؛ حفل توقيع كتاب "يليق بكي" للكاتبة أشواق مسامر، وذلك فى الثانية عشرة من ظهر السبت المقبل فى بلازا ١ .





المؤلفة تعمل "لايف كوتش، والكتاب يتكون من أربعة أجزاء، هم "شانيل وأنا"، و"الطلة الاحترافية للظهور في المناسبات العامة والخاصة"، و"البسي بذكاء"، و"المفاتيح السبعة لحياة أفضل"، ومعهم ملحق هدية عن الألوان وستايل اللبس المناسب لكل برج من الأبراج.





أجزاء الكتاب تتضمن الكثير من المعلومات الشيقة والمتنوعة لتختار كل فتاة وامرأة ما يليق بها بكل مناحي الحياة.