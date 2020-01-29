كأس فرنسا.. باريس سان جيرمان يتأهل لربع النهائي.. وإبينال يقصي ليل

تأهل نادي باريس سان جيرمان ، إلى الدور ربع النهائي ، من بطولة كأس فرنسا، وذلك بعد إقصائه نادي باو، بفوزه عليه 2-0، ضمن منافسات دور الـ 16.

سجل هدف فريق العاصمة الباريسية الأول، اللاعب الأرجنتيني ليوناردو بارديس، والذي يحمل شارة القيادة اليوم، في الدقيقة 25، بعد تمريرة من زميله ماورو إيكاردي.





وفي الشوط الثاني، أضاف الإسباني بابلو سارابيا الهدف الثاني للباريسيين في الدقيقة 53، ليحجز الفريق مقعدًا في دور ربع النهائي.





وفي مباراة أخرى، حقق نادي إبينال مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه نادي ليل، بفوزه عليه 2-1 .





وافتتح نادي ليل التسجيل عن طريق لاعبه لويك ريمي في الدقيقة الثامنة ، بتمريرة من زميله بامبا ، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني ، قلب نادي إبينال الطاولة على ليل ، حيث سجل لاعبه الإيفواري جان فيليبي كراسو هدف التعادل في الدقيقة 56 ، ليعود بعدها ليضيف الهدف الثاني وهدف الإنتصار في الدقيقة 62 ، ليقود فريقه من الدرجة الرابعة لدور ربع النهائي.





وتقام قرعة دور ربع النهائي غدًا الخميس.