وزير المالية: نجحنا في تخفيض الدين العام وتحقيق فائض

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر نجحت في تخفيض العجز العام للدين وتحقيق فائض منه وتوجيهه إلى تمويل المشروعات وإنشاء المدن والمصانع، لافتا أن أي وزير مالية يكون لديه مشكلة في آلية ضبط عجز الموازنة مع مراعاه عدم الضغط علي الإدارات.





وأضاف معيط، خلال ورشة العمل السابعة التى يعقدها حزب مستقبل وطن لمناقشة خطوات الاصلاح الاقتصادي وأثرها على السياسة المالية، والخطوات التي تمت فى دمج الاقتصاد الموازي فى الاقتصاد الرسمي للدولة، أن عملية تعويم الجنيه أثرت سلبًا في بعض الأمور بينما كان لها إيجابيات في أمور أخري، لافتا إلى أن تخفيض الدين العام سيساعد علي توجيه موارد الدولة الفائضه الي الانفاق علي ملفات الصحة والتعليم والخدمات العامة.





وأشار وزير المالية الى، أن تحسن الاقتصاد المصري، ساهم في عودة شركات البترول العالمية وغيرها من الشركات التى كانت خرجت من مصر للعمل مرة اخري، مؤكدا أن الاقتصاد المصري نجح في أن يمتص كافة الصدمات التي تعرض لها علي الرغم من عدم صمود العديد من الدول لمثل هذه الصدمات، وبعد عام ٢٠١٩ زادت الثقة العالمية في الاقتصاد المصري وبدأ الجنيه المصري يتحسن أمام الدولار، ولو تعرضا لتلك الصدمات مرة أخري سوف نمتصها أفضل من الوضع الذي كنا عليه عام ٢٠١٨، وهذه ليس في السياسات النقدية فقط ولكن في كافة المجالات.









وأوضح وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يحذرنا ويقول" لابد أن نأخذ احتياطياتنا للتعامل مع أي أمور قد نتعرض لها عالميا" ، مؤكدا أن مصر مؤمنة جدا على كافة المستويات.









وقال معيط، لو أردنا أن نحافظ علي الإصلاحات التي حدثت وتحملها الشعب علينا أن نحافظ علي توفير السلع وتوازن العرض والطلب ، وأن يعمل الاقتصاد بشكل جيد ، وأن يكون هناك سيطرة علي تكلفة الإنتاج وإتاحة اكبر للعرض عن الطلب لكي يشعر المواطن بانخفاض الاسعار والتحسن الاقتصادى، وتابع الدولة لو استمرت علي هذا الوضع سيكون عندها مساحه وقدرة مالية علي التغلب على اى أزمات ممكن نتعرض لها .





وأكد وزير المالية، أن التحدي الكبير لمصر ، النجاح في ملف عودة الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الصناعة في مصر تم تدميرها عمدا، من أجل فتح الحدود امام الصناعات الخارجية ولكي نكون سوقا مستهلكا فقط وليس مصنعا ، وبالتالى السلع التى نأتى بها من الخارج تتسبب في غلق مصانعنا وتضعف الجنيه المصري مقابل الدولار مطالبا بضرورة أن نوفر جهودنا خلال الفترة القادمة لخدمة الصناعة لتعود كعهدها وافضل.









وشدد وزير المالية على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، قائلا:" مهما عملنا من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية لابد و أن نستثمر في التنمية البشرية ونهتم بالصحة والتعليم والبنية التحتية والا لن تشعر بهذا التحسن" وتابع " لو بأيدي لجعلت مجلس النواب لا يقبل الموازنه من وزير المالية بقيمة عجز اكبر من ٥٪ ".





وأشار وزير المالية، أن الكل ينظر إلي مصر بأنها النجم الساطع في العالم التى نجحت في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، والتي من بينها تطبيق منظومة التأمين الصحي علي عدد من المحافظات من بينها محافظة بور سعيد، تلك المحافظة التى لم يجر فيها قبل اى عملية قلب مفتوح وبعد تطبيق منظومة التأمين الصحي أصبح المواطن يتحمل في عملية القلب مبلغا لا يتجاوز ٣٠٠ جنيه بدلا من ٣٠ ألف جنيه.