تعليم البحيرة.. جار رصد الدرجات والنتيجة خلال أيام.. إعلان المؤشرات الأولية لنسب النجاح في المواد بشمال سيناء.. تعليم الدقهلية: عملية التصحيح مستمرة والنتيجة أواخر الأسبوع القادم

تعليم البحيرة: جارٍ رصد الدرجات و النتيجة خلال أيام

إعلان المؤشرات الأولية لنسب النجاح فى المواد بشمال سيناء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 في الإسماعيلية.. تعرف على موعدها

تعليم الدقهلية: عملية التصحيح مستمرة والنتيجة أواخر الأسبوع القادم

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 في المنوفية الأسبوع المقبل

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020.. انتهاء أعمال التصحيح بالمنيا

يترقب طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الترم الأول من العام الدراسي٢٠٢٠/٢٠١٩ وسط حالة من القلق و التوتر وذلك بعد الانتهاء من أداء الإمتحانات الخميس الماضي بجميع المدارس في نطاق ١٨ إدارة تعليمية بالبحيرة.

يترقب طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الترم الأول من العام الدراسي٢٠٢٠/٢٠١٩ وسط حالة من القلق و التوتر وذلك بعد الانتهاء من أداء الإمتحانات الخميس الماضي بجميع المدارس في نطاق ١٨ إدارة تعليمية بالبحيرة.

أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، على متابعته للمراحل الأخيرة لرصد درجات الطلاب بكنترول الشهادة الاعدادية مشيرًا الى إعلان النتيجة فور اعتمادها من اللواء هشام عبد الغني أمنة محافظ البحيرة خلال أيام .





ولفت وكيل تعليم البحيرة على حرصه الشديد فى منح كافة الطلاب الدرجات التى يستحقونها من خلال الدقة فى إجراء اعمال التصحيح ومراجعة رصد الدرجات للطلاب والطالبات في المرحلة الإعدادية بمنتهى الدقة والشفافية والعدل حرصا على مصلحة الطلاب ومستقبلهم.





يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا الإختبار في اليوم الأول في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية حيث بلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لأداء إمتحان الدور الأول للعام الدراسى 2019/2020 95 الفا و850 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات امام 574 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمان عشر بنطاق المحافظة تحت اشراف 574 رئيس لجنة و574 مراقبا اول و1546 مراقبا و11135 ملاحظ و2054 معاون.





تخضع نتيجة الشهادة الاعدادية بشمال سيناء، للفصل الدراسي الأول عام 2020م، لأعمال الرصد تمهيدا لإعلان النتائج .

وكشفت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من تصحيح العينات العشوائية في جميع المواد الدراسية الخاصة.

وقال عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن العينة العشوائية بلغت 50 ورقة لكل مادة.

وأضاف ان نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت 82%، ولم تحصل أية ورقة على الدرجة النهائية.

ونظرا لوجود شكوي من جانب الطلبة في موضوعات القراءة والنصوص والنحو ، فقد تقرر تخفيض درجات كل منها وتوزيعها على بقية أجزاء الامتحان وذلك لصالح الطلبة .

وفي الحاسب الآلي كانت نسبة النجاح 96% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب، وبلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية 80%، حيث حصل على الدرجة النهائية 12 طالبا.

وبلغت النسبة في الدراسات الاجتماعية 96% وحصل على الدرجة النهائية 20 طالبا. وفي مادة العلوم جاءت نسبة النجاح 84% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب، وفي الرياضيات 86% وحصل على الدرجة النهائية 12 طالبا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه النسب والأعداد بعد تصحيح العينات العشوائية باجمالي 50 ورقة التي تم اختيارها من جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ان اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، في مرحلته الاخيرة، وهي المراجعة.

وتوقع وكيل الوزارة في تصريح خاص لصدي البلد، موعد اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 رسميا خلال الاسبوع المقبل، وحتي الانتهاء من كافة المراجعات.

واضاف قبيصي، ادي 22954 طالبا وطالبة، امتحانات الفصل الدراسي الاول بالصف الثالث من اتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2109 / 2020 من خلال 134 لجنة علي مستوى الادارات الثمانية.



وقال إنه وجه بضرورة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة أكثر من مرة عن طريق لجان التصحيح والتشديد على لجان النظام والمراقبة بالمراجعة الدقيقة قبل عملية رصد الدرجات وقبل استخراج النتيجة وإعلانها حرصا على مصلحة الطلاب.

تواصل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية متابعة الاشراف على تصحيح الشهادة الاعدادية والمتوقع الاعلان عنها الخميس بعد القادم حيث تم الانتهاء من تصحيح ٥٠ % من الأوراق.

و ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 ، حيث انتهوا من أداء الامتحان الخميس الماضى .

وقال على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن أعمال تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول مستمرة ولن يتم الانتهاء منها قبل عدة ايام.

وأضاف، أن أعمال التصحيح بدأت الجمعة الماضية، وسط متابعة واشراف تام لينال طالب حقه وسوف سيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من التصحيح واعتمادها من محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار .

وأشار عبد الرؤوف ، إلى انه تم توفير المناخ المناسب للقائمين على أعمال التصحيح وأنه أعطى توجيهاته خلال أعمال التصحيح بمراعاة أية شكاوى وردت من الطلاب خلال الامتحانات.

يذكر ان ١٠٣ آلاف طالب وطالبة داخل ٥٤١ لجنة امتحانية في ١٧ إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

أعلن مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية .

وأشار شاهين إلى أنه سيتم البدء سريعا في حصر درجات الطلاب ورصدها ومراجعتها استعدادا لإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 ، مؤكدا أنه سوف يتم إعلان النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية مع مطلع الأسبوع المقبل حيث يكون تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات. كان اللواء أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ومختار شاهين وكيل تعليم المنوفية، قد تفقدا امتحانات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات مؤكدين ضرورة توفير الأمن والهدوء والعمل على رعاية جميع ابنائنا الطلاب.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة يبلغ 66960 الرسمى والرسمية للغات والمدارس الرياضية والمنازل والتلاحيق بعدد لجان 386 لجنة.

أعلن صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن انتهاء أعمال التصحيح غدًا الخميس على أن تبدأ أعمال المراجعة السبت المقبل ثم مرحلة اعتماد النتيجة.

من جانبه قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات نصف العام الدراسى فى الشهادة الإعدادية بلغ 98 ألفًا و 132 طالبًا وطالبة منهم 96 ألفًا و405 طلاب وطالبات نظاميين و1727 طالبًا وطالبة منازل موزعين على 490 لجنة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.