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توك شو

عايشين في رعب.. مصرية بالصين تروي طبيعة الحياة في معقل كورونا.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:12 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قالت الدكتورة عزة عبدالوهاب، مصرية مقيمة في مدينة ووهان بالصين، إن هناك بعض التغيرات تمت فى المنطقة التى تعيش فيها، موضحة أن الحكومة فى الصين قامت بتوفير محلات سوبر ماركت فى كل شارع.


وأضافت، خلال مداخلة هاتفية على قناة تن أن الجميع يظل فى منزله، وهناك بعض التحركات القليلة جدا خلال النهار، مؤكدًا أن هناك بعض الجامعات قامت بتأجيل الدراسة لأجل غير مسمى.


ولفتت أن المواطنين تبدأ عليهم أعراض الفيروس من أسبوع لـ أسبوعين، وتمنت أن يتوقف هذا المرض.


وكشفت، أن أعداد المصابين في المدينة معقل فيروس كورونا، تتزايد، مشيرة إلى أن المستشفيات التي تحدثت عنها الحكومة الصينية لمواجهة المرض لم تنته حتى الآن.


وأوضحت أن العرب والمصريين يرفضون الوجبات التي توضع على المنازل في المدينة نظرا للخوف الشديد من انتقال العدوى خاصة أن هذه الوجبات تعد في مطاعم صينية.

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