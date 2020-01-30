بالصور.. مصر والسعودية تبحثان التعاون بين جهازي الرقابة الإدارية

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير شريف سيف الدين حسين اليوم بمقر مكتبه بالهيئة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.





وقالت السفارة السعودية فى بيان لها مساء اليوم، إنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومن بينها التعاون بين جهازي الرقابة الإدارية فى مصر والسعودية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بينهما في مجالات التنسيق المشترك والتدريب ومكافحة الفسادبأشكاله كافة.





حضر اللقاء نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عمرو عادل وعدد من قيادات الهيئة.