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رياضة

التحكيم الدولي يرفض رفع العقوبة عن رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:24 م
عمرو حسين رئيس الاتحاد
عمرو حسين رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة
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القسم الرياضي
أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الدولي لكرة السرعة بان مركز التحكيم الرياضي المصري قرر رفض القضية المقامة من عمرو حسين عباس بصفته رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة وذلك لرفع ايقافه والذي كان اقره المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في شهر سبتمبر الماضي بناء على تحقيق اجراه المستشار محمد المسلاوى المستشار القانوني للإتحاد الدولي.


وكان التحقيق بسبب ادانة رئيس الاتحاد المصرى لتعنته و منعه للاندية المصرية من المشاركة في البطولة الدوليه للانديه.


وكانت الجمعية العموميه للاتحاد الدولي قد غلظت في إجتماعها السنوي في فرنسا في شهر اكتوبر الماضي العقوبة التي تم توقيعها علي رئيس الاتحاد المصرى  بايقافه عامين بدلا من عام واحد بسبب اصراره علي مخالفه لائحة الاتحاد الدولي واللجوء الي جهات قضائية محلية لشكوي الاتحاد الدولي.


بهذا القرار تكون فترة العقوبة إيقاف عامين من تاريخ إعتماد القرار من الجمعية العمومية يوم ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩.

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