AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

اللواء محمد إبراهيم: مصر لن تمارس أي ضغوط على الفلسطينيين في خطة السلام.. هناك ثقة متبادلة وقناعة فلسطينية بأن مصر تدعم المصالح الفلسطينية الوطنية.. وتوقف المفاوضات يصب في مصلحة إسرائيل

الخميس 30/يناير/2020 - 10:00 ص
اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم
Advertisements
  • اللواء محمد إبراهيم:
  • هناك ثقة متبادلة وقناعة فلسطينية بأن مصر تدعم المصالح الفلسطينية الوطنية
  • لا ننسى أن اتفاق أوسلو تم من خلال عملية تفاوض طويلة ولكنها نجحت في النهاية
  • الموقف المصري يظل داعمًا للقضية الفلسطينية بكل مكوناتها وهو أمر غير قابل للنقاش
  • هناك ضرورة لتغيير الواقع الحالي في المناطق الفلسطينية والذي يتسم بجمود سياسي كامل
  • مصر لن تمارس أية ضغوط على الفلسطينيين وهم أصحاب القرار النهائي في اتخاذ ما يرونه مناسباً
  • توقف المفاوضات يصب في مصلحة إسرائيل ويمنحها الفرصة لة لتغيير الوضع على الأرض لصالحها
  • الدعوة لدراسة خطة السلام دراسة مُتأنية تعد مسألة ضرورية تتعدى فكرة التعامل مع الخطة بمنطق الرفض أو القبول

قال اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الموقف المصري يظل داعمًا للقضية الفلسطينية بكل مكوناتها وهو أمر غير قابل للنقاش، وان هذا الدعم لن يتوقف حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم.

وأكد اللواء محمد إبراهيم في تصريح خاص اليوم الأربعاء"، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الفلسطينيين هم أصحاب القرار النهائي في اتخاذ ما يرونه مناسبا لهم وأن مصر لن تمارس أي ضغوط عليهم خاصة أن قنوات الاتصال بين مصر والقيادة الفلسطينية مفتوحة وهناك ثقة متبادلة وقناعة فلسطينية بأن مصر تدعم المصالح الفلسطينية الوطنية.

ونوه بأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية تجاه خطة السلام الأمريكية يعد بيانا متزنا موضوعيا متكاملا عبر بوضوح عن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في أهمية التوصل إلى سلام شامل وعادل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي المحتلة، وأن أي مفاوضات يجب أن تصل الى هذا الهدف.

ولفت إلى أن الدعوة لدراسة خطة السلام دراسة متأنية تعد مسألة ضرورية تتعدى فكرة التعامل مع الخطة بمنطق الرفض أو القبول وتصل إلى مرحلة أهمية التفكير في فتح قنوات حوار خاصة، وأن الجميع متفق على أن المفاوضات هي أنسب أسلوب لحل القضية الفلسطينية ، قائلا: "ولا ننسى أن اتفاق أوسلو الموقع بين فلسطين وإسرائيل منذ أكثر من ربع قرن تم من خلال عملية تفاوض طويلة ولكنها نجحت في النهاية".

وشدد على أن هناك ضرورة لتغيير الواقع الحالي في المناطق الفلسطينية والذي يتسم بجمود سياسي كامل وتوقف تام للمفاوضات منذ أبريل ٢٠١٤ خاصة وأن الواقع يشير الى أن توقف المفاوضات يصب في مصلحة إسرائيل ويمنحها الفرصة لاتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لتغيير الوضع على الأرض لصالحها سواء بزيادة المستوطنات والمستوطنين، مع كل التقدير للجهد والتحرك الذي تقوم به السلطة الفلسطينية على المستوى الخارجي.

ورأى اللواء محمد ابراهيم أنه لا مشكلة على الإطلاق في أن يقوم أي طرف بطرح رؤيته للسلام في الشرق الأوسط وهو جهد مقدر مادام الأمر يخضع للدراسة والتعامل الموضوعي، مشيرا إلى أنه قد تم طرح العديد من خطط أو مبادرات السلام لتسوية القضية الفلسطينية منذ 67 وحتى الآن وكلها مقدمة من جانب الأطراف الإقليمية والدولية.

وأضاف: "أن السؤال يظل مطروحا وهو هل رفض خطة السلام هو الأسلوب الأمثل للتعامل معها، أم أن المنطق يفرض امكانية استغلال الفرصة وبحث كيفية تحريك الجمود الحالي في عملية السلام مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ردا على خطة ترامب للسلام.. قصة اتفاق أوسلو الذي لوحت فلسطين بالانسحاب منه

وكيل النواب: موقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينية

اللواء محمد إبراهيم: مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 30 -1-2020.. فيديو

ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات أردوغان جنوب طرابلس

هل التشتت في الدعاء يجعله غير مقبول؟

شاهد.. كواليس مسلسل البرنس لـ محمد رمضان

خليك فى المضمون .. خطوات حجز رحلات الحج والعمرة

تفاؤلاً بالمدينة.. تعرف على سبب تسمية القاهرة بهذا الاسم.. فيديو

AdvertisementS

الدولار بـ 14.30.. خبير اقتصادى العملات الأجنبية فى تراجع مستمر أمام الجنيه.. فيديو

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا

تركي آل شيخ يخضع لـ عملية جراحية خطيرة في نيويورك اليوم.. تفاصيل

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تهديدات بالقتل.. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن سر رفض خوض مباراة السوبر الأفريقي بقطر

فى ذكرى رحيل فيروز .. تعرف على اسمها الحقيقى وزوجها فنان شهير

حكم تنقيط البول بعد الوضوء والدخول في الصلاة

خلص عليه وهخرّجك منها.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضحية الاستروكس بـ القطامية.. ووالدته: ابني مات قدام عيني.. فيديو وصور

اخبار الرياضة.. تركي آل شيخ يخضع لعملية جراحية خطيرة.. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن سر رفض خوض السوبر الأفريقي

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد الخصم.. صور

حدث مساء.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مباراة الزمالك والترجي.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد مباراة وست هام.. إنجاز تاريخي لمحمد صلاح مع ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد الخصم.. صور

بين الجرأة و الأناقة .. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى شهر يناير

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور