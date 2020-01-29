حيرة بين الخبراء حول تأثير "كورونا" على التبادل التجاري بين مصر والصين.. العربي: لن يكون هناك تأثير مباشر.. شيحة: سيتم اتخاذ التدابير اللازمة.. والفقي: حال تفشيه سيؤثر قطعا

خبراء حول تأثير كورونا على التبادل التجاري بين مصر والصين

إبراهيم العربي: لن يكون هناك تأثير مباشر على السلع أو التجارة

أحمد شيحة: سيتم اتخاذ التدابير اللازمة بتحصين المنتجات الواردة من الصين للسوق المصرية

مصطفى الفقي: حال تفشيه سيؤثر قطعا





حالة من اللغط أثارها انتشار فيروس كورونا بالصين، فعلى جانب حرص الأفراد من الإصابة بالمرض، هناك أيضا تأثير آخر على العديد من القطاعات، والتي يأتي في مقدمتها السياحة والسفر، وعن تأثير ذلك على الاقتصاد والتبادل التجاري بين البلدين، تباينت آراء الخبراء الذين استعرض "صدى البلد" وجهات نظرهم.

في البداية أكد إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان فيروس كورونا ينتقل من خلال التنفس، وكان هناك تطعيمات يتم استخدامها، وتم شفاء اول حالة من مرض الفيروس، وبالتالى لا يؤثر بأى شكل على السلع الواردة، وإنه لا ينقل الا من خلال اللمس او التنفس.

وأضاف في كلمة له اليوم بمؤتمر صحفي، أن سرعة انتشار الفيروس جاءت نتيجة زيادة التجمعات بين المواطنين نتيجة للاجازات الحالية فى الصين، لافتا إلى انه لن يكون هناك تأثير مباشر على السلع او التجارة بين مصر والصين بسبب فيروس كورونا، ويتم حاليا اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسيطرة على انتشار الفيروس.

ومن جانبه قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقا، إن مرض كورونا ليس له تأثير حتى الآن على واردات مصر من الصين سواء على مستوى المنتجات تامة الصنع، أو مستلزمات الإنتاج المستخدمة فى العملية الإنتاجية في المصانع المصرية.

وأضاف شيحة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ما يتم استيراده حاليا تم التعاقد عليه سابقا، ومن خلال دورة الاستيراد التى تستمر 4 شهور وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة بتحصين المنتجات الواردة من الصين للسوق المصرية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسيطر الحكومة الصينية على فيروس كورونا حتى لا يتفشى ويؤثر على العملية الاقتصادية الصينية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس شعبة المستوردين أن الصناعة المصرية تعتمد على استيراد نحو 25٪ من احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج، وهو ما قد يؤثر على الصناعة المصرية فى حال استمرار تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا يتم استيراد سلع غذائية للسوق المصرية من الصين حاليا.

وفي السياق نفسه أكد مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن استمرار تفشي فيروس كورونا من شأنه التأثير سلبيا على التبادل التجارى بين مصر والصين، لافتا إلى أن الفترة الحالية يدرس المجلس تأثير تفشي المرض على الصين ومتابعة تدابير المصانع الصينية للتأكد من عدم دخول الفيس للسوق المصرى من خلال المنتجات.

وأضاف ابراهيم فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " ان حجم صادرات مصر والصين بلغت نحو 7 مليارات دولار، عام 2019، وحققت زيادة بنسبة 2٪ مقارنة بعام 2018 .

ولفت الى أن المجلس يطالب الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وجهاز سلامة الغذاء بتشديد الرقابة على السلع الواردة من الصين ودول شرق آسيا بشكل عام للتأكد من صحتها وسلامتها، إضافة الى مراقبة الأسواق الداخلية فى السوق المصرية.

وأشار إلى أن الصين فى اجازة رأس السنة وكان من المفترض أن تنتهى 5 فبراير المقبل، الا أنه من المتوقع ان تستمر الاجازة للتأكد من السلامة العامة للحد من تفشي الفيروس.