أحمد موسى يسلم جوائز مسابقة على مسئوليتي للفائزين على الهواء.. شاهد

قام الإعلامي أحمد موسى، بتسليم جوائز مسابقة برنامج " على مسئوليتي " على الهواء للفائزين، علاء ابراهيم ، وهاني منير جرجس.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" سؤال مسابقة البرنامج بسيط للغاية ولا نتعمد أن تكون الأسئلة صعبة ".









وتابع الإعلامي أحمد موسى:" سؤال المسابقة كان سهل ومحمد صلاح هو صاحب هدف التأهل لمونديال روسيا 2018".









وقام الإعلامي أحمد موسى باستضافة محمد ابو العلا ممثل وزارة التضامن الاجتماعي لسحب أسماء الفائزين الجدد في سؤال الأسبوع الثاني من الحلقة على الهواء.