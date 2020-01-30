الأطباء: فترة حضانة فيروس كورونا في جسم الإنسان أسبوعان.. الامتناع عن إصدار أي قرارات إدارية مضحكة.. وخطاب للصحة لتوفير مستلزمات المكافحة

فيروس كورونا.. الصحة تؤكد عدم رصد أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس المستجد في مصر

الأطباء: فترة حضانة فيروس كورونا في جسم الإنسان أسبوعان

الأطباء: 5 إجراءات لمواجهة فيروس كورونا

نقابة الأطباء تخاطب وزارة الصحة لتوفير مستلزمات مكافحة فيروس كورونا

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن النقابة ستوجه خطابا لوزيرة الصحة لتوفير مستلزمات مكافحة العدوى من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، أن النقابة ستوجه خطابا لوزيرة الصحة لتوفير مستلزمات مكافحة العدوى من فيروس كورونا.

وأكد الطاهر في تصريحات لصدي البلد، أنه يجب عمل متابعة لاستخدامها الصحيح واتباع الشفافية فى إعلان أى إصابات حتى لا يتم انتشار العدوى، موضحا أن النقابة بصدد عمل ورشة عمل خاصة للتوعية من فيروس كورونا.

وأوضح الطاهر، أن وزارة الصحة أعلنت عن رفع حالة الاستعداد وتوزيع نشرات على المرافق الصحية الحكومية بكيفية التصرف للرصد والتعامل أى حالات مشتبهة ، وهذه بداية جيدة.

وتابع : "يتبقى بعض الأمور الهامة وهي:

1- التأكيد على توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوى والواقيات الشخصية بجميع المرافق الصحية (الحكومية) بصفة مستمرة، والتأكيد على ضرورة إستخدام هذه المستلزمات وليس فقط توفيرها من أجل إظاهرها أمام لجان التفتيش.

2- التفتيش على جميع المرافق الصحية (الخاصة) للتأكد من توفير جميع المستلزمات واستخدامها فعليا.

3- الإمتناع عن إصدار أى قرارات إدارية مضحكة مثل قرار إيقاف الإجازات مثلا الذى عادة ما يبادر به أى مسئول (غير مسئول) ليثبت أنه قام بواجبه، حيث أن مواجهة الفيروس لن تكون بالكثرة ولكنها ستكون بالتصرف العلمى الصحيح.

4-الشفافية فى إعلان أعداد المصابين (وطبعا نتمنى ألا يكون هناك مصابين)، وعلى فكرة مش عيب أبدا أن تظهر عندنا إصابات وهذا لا يقلل من كفائة أى مسئول طالما قام بتنفيذ ومتابعة جميع الإجراءات العلمية الصحيحة، ولكن إنكار وجود إصابات (إن وجدت) يساعد فى إنتشار وتيرة المرض كما تكثر معه الشائعات التى تصيب المواطنين بالرعب.

5- إطلاق حملة إعلامية كبيرة بوسائل الإعلام والمساجد والكنائس لتوعية الشعب لإتخاذ إجراءات الوقاية.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن فترة الحضانةincubation period الخاصة لفيروس الكورونا في جسم الإنسان قبل ظهور الأعراض قد تصل إلى أسبوعين.

وأكد الزيات في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإنسان الحاضن للفيروس معد للغير رغم عدم ظهور أعراض عليه، ويعد ذلك مشكلة كبيرة.

وأوضح عضو المجلس، أن أهم طرق الوقاية في مثل هذه الفيروسات هي الوقاية الشخصية، والاهتمام بالصحة العامة للمحافظة على فعالية الجهاز المناعي الشخصي والنظافة الشخصية بكل محتوياتها.

وأضاف أنه يجب الابتعاد عن التجمعات المغلقة إن أمكن، ولبس الماسكات الواقية للأنف والفم في الأماكن المزدحمة، والوقاية تحتاج إلى توعية على مستوى كل المجتمع في الإعلام والمدارس والمساجد والكنائس.

وكشف الأطباء الصينيون أن فيروس "كورونافيروس" الذى يعالج فيروس نقص المناعة المكتسبة، قد يكون محاولة كبرى لوقف انتشار مرض فيروس كورونا الذي أصاب المئات من الصينيين ويحصر عشرات الأرواح يوم بعد أخر، وفيروس كورونا يُعرف حاليًا باسم 2019-nCoV، وهو سلالة جديدة من متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) التي أودت بحياة 800 شخص تقريبًا في أوائل السنوات الماضية.





ووفقا لتقرير موقع جريدة " express" البريطانية، تبين أن السلالة الجديدة تشبه 70 % على الأقل في تسلسلات الجينوم التى بدأت أوائل عام 2000 المعروف باسم SARS-CoV، وهو فيروس حيواني يُعتقد أنه نشأ من الخفافيش، الذى أصاب الكثير في مقاطعة بجنوب الصين في عام 2000. 2002.





وبعد عامين من بدء الاستخدام، طرحت أبحاث كبرى تدعي أن مثبطات الأنزيم البروتيني، وهي فئة من الأدوية المضادة للفيروسات تستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، يمكن استخدامها لعلاج السارس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد "ncov- 2019" في مصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع دخول الفيروس إلى البلاد، مؤكدًا تأهب جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد "الجوية، البحرية، البرية"، ومناظرة جميع الوافدين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري في حال رصد أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض.

بالإضافة إلى مناظرة مسافري "الترانزيت" بالمطارات وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة ضمن الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة، كما يتم متابعة درجات حرارة كل العاملين بالمطار المتعاملين مع المسافرين، والكشف عليهم بشكل دوري.

وأشار مجاهد إلى أنه يتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، مضيفًا أنه تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد وضعت خطة تأمين طبي احترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "ncov- 2019" ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.