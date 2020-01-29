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فن

نجم مصر .. تريزيجيه يرد على احمد فهمى.. شاهد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:32 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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سيد احمد
نشر الفنان احمد فهمى صورا لمحمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام
وعلق فهمى على الصورة قائلا " لاعبى المفضل ... مبروك ياخى". 


ورد عليه تريزيجيه " الله يبارك فيك يانجم مصر".

وكشفت تقارير صحفية أن نادي أستون فيلا قد يخضع لتحقيق من قِبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والشرطة بسبب ما حدث في مباراة أمس أمام فريق ليستر سيتي، في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.


وفاز أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من لقاء اليوم بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.


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