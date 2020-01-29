الفائزة بمنصب الأمين المساعد لاتحاد طلاب المدارس: سعيدة لأني رفعت اسم تعليم الإسماعيلية عاليًا

أكدت الطالبة روان حامد التي فازت اليوم بمنصب الأمين المساعد لمجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية، أنها سعيدة جدًا ليس بفوزها بهذا المنصب ولكن لأنها رفعت اسم مديرية تعليم الإسماعيلية عاليًا، خاصة أنها نالت تقديرًا كبيرًا من قيادات الوزارة بعد الأداء المتميز أثناء عملية الانتخابات.





وقالت "روان" إن الحافز الأكبر لهذا النجاح الكبير يعود لدعم قيادات المديرية وعلى رأسها الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية الذي حرص علي متابعتنا لحظة بلحظة، واستقبلنا عدة مرات بمكتبة، وقدم لنا كل الدعم والخبرات اللازمة الي جانب تشجيع الأستاذ عادل عبد التواب عثمان، وكيل المديرية وكل القيادات وزملائي بالإسماعيلية.





وكانت قد نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، الذى تدور فعالياته هذا العام حول "الاتحادات الطلابية ومهارات القرن الحادي والعشرين"، بمسرح المركز الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.





حضر الاحتفالية الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، والأستاذ يسري ساويرس رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، وعدد من قيادات الوزارة.





وقال الدكتور محمد مجاهد، إن الأنشطة الطلابية المتنوعة تمثل احتياجًا إنسانيًا، وهدفًا تربويًا مطلوبًا، موضحًا أنها تساعد في تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير لازمة لمواصلة التعليم، وتشكل أحد العناصر المهمة في بناء شخصية الطالب وصقلها، وهي تقوم بفاعلية وتأثير يدفع بهم إلى التفكير السليم، وإلى التميز في الأداء.





وأكد أن الدولة تسعى جاهدة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية، واكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات الأدبية، والفنية، والرياضية، والعلمية، وجذب المهارات المصرية في الداخل والخارج من أجل العبور إلى آفاق المستقبل بسواعد أبناء مصر.





وأضاف الدكتور محمد مجاهد أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية؛ لما لها من تأثير بالغ في إثراء العملية التعليمية، كما أنها تقدم الدعم الكامل لكل أبنائها الموهوبين في كافة الأنشطة الثقافية والفنية والعملية الرياضية وغيرها من الأنشطة؛ بالإضافة إلى الكشف عن المواهب الشابة منهم وتقديم الرعاية لها والعمل على تشجيعها وتطويرها.





وقال أحمد موسى، إن العملية الانتخابية يمارسها الطلاب على جميع المستويات بدءًا من الفصل، ومرورًا بالمدرسة والإدارة، والمديرية، ووصولًا إلى مستوى الجمهورية، ومن هذا المنطلق فإننا نربي أبناءنا على ممارسة الديمقراطية الكاملة لما لها من آثار طيبة في نفوس الطلاب، وفي إعداد جيل صالح قادر على تحمل المسؤولية وأداء الواجبات.





وخلال الحفل تم تنصيب الطالب طارق حسنى السيد همام بمدرسة «الشهيد حسن كامل العسكرية» من محافظة البحر الأحمر أمين للاتحاد، والطالبة روان حامد عزت بـ «المدرسة الفنية التجارية» من محافظة الإسماعيلية بمنصب أمين مساعد الاتحاد.



