شنق نفسه.. انتحار شاب فى البحيرة لمروره بأزمة نفسية

أقدم شاب فى العقد الثالث من العمر مقيم فى كفر الدوار على الانتحار وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوصول "احمد رح "24 سنة العكريشة - كفر الدوار جثة هامدة وبالانتقال للمعاينة وفحص الجثة تبين وجود كدمات وجروح بالرقبة وزرقة بالجسم وتوصلت التحريات إلى قيام المتوفى بالانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.