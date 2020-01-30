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برلمان

برلماني: تطوير المؤسسات الصحفية القومية خطوة شجاعة

الخميس 30/يناير/2020 - 08:07 ص
النائب محمد اسماعيل
النائب محمد اسماعيل
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب محمد إسماعيل، أهمية الخطة التى اقترحتها حكومة د. مصطفى مدبولي لتطوير المؤسسات الصحفية القومية وانتشالها من أزماتها، واصفا إياها بالخطة الشجاعة التي تستهدف إصلاح هذه المؤسسات وتسوية مديوناتها والانطلاق بها للأمام بعد عقود من التعثر.

وقال في تصريحات له، إن دور المؤسسات القومية هو بعث التنوير وإذكاء الروح الوطنية لدى الشباب وتعريفهم بالتحديات الهائلة التي تواجه الوطن.

وأشار إلى أنه طال الانتظار مع المؤسسات الصحفية غير الرابحة، ولابد من وضع حلول لها والعمل على تطويرها بأقصى سرعة. فالوطن في حاجة لجهد إعلامي وتنويري كبير من جانبها ولا يصح أن تقف محلك سر.
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