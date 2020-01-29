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برلمان

مستقبل وطن: جهود كبيرة من الدولة للنهوض بالحياة المعيشية.. ولا بد من جهد إصلاحي مستدام

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:35 م
ندوة مستقبل وطن بحضور
ندوة مستقبل وطن بحضور وزير المالية
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عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور فخري الفقي، أمين شئون لجنة الاقتصاد والاستثمار بحزب مستقبل وطن، إننا لدينا 108 أحزاب سياسية، وهناك تعددية حزبية وتقبل للرأي والرأي الآخر، وتابع "لا ديمقراطية حقيقية في ظلم مستوى معيشي متدنٍ".

جاء ذلك خلال ورشة العمل السابعة التى يعقدها حزب مستقبل وطن لمناقشة خطوات الإصلاح الاقتصادي وأثرها على السياسة المالية، والخطوات التي تمت فى دمج الاقتصاد الموازي فى الاقتصاد الرسمي للدولة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأكد الفقي، أن هناك جهودا مبذولة من قبل الدولة من أجل تحسين معيشة المواطن المصري، مشيرا إلي الدور الذي لعبه مستقبل وطن في شتي المجالات للمساهمة في تحسين حياة المواطن علي الرغم من الانتقادات التي يتعرض لها بسبب الجهد المبذول والشعبية الحقيقة التي يتمتع بها في الشارع المصري.

وأضاف أمين اللجنة، أن هناك جهودا حقيقية بذلت للدفع بالاقتصاد المصري الي الأمام، ولابد أن يكون هناك جهد إصلاحي مستدام بكل اشكاله "سياسي، اجتماعي، ثقافي"، بحيث يكون نمط حياة، خاصة بعدما انتهينا من برنامج الإصلاح السياسي والمالي ونجحنا فيه خلال الثلاثة اعوام الماضية، وهناك برنامج اخر مرتبط بالبرنامج الاول خاص بالجهود الهيكلية حتي لا ينزلق الاقتصاد المصري مرة أخري .

وأشار الفقي، إلى أن هناك عاملين مهمين لتحسين المعيشة للمواطن وهي  "البعد الديموجرافي"، وهي علاقة الإنسان بالأرض ، والعامل الثاني خاص بـ" البعد التنموي" ، لافتا إلي أن الدولة المصرية تنتج ٠,٤٪ من الناتج الاجمالى العالمى سنويا بما يقدر بـ٣٥٠ مليار دولار.

وأوضح الدكتور فخري الفقي، أن الصين نجحت في استخدام قوتها الضاربة في تحسين اقتصادها بعد احتوائها لقضية الزيادة السكانية ، وتحسين جودة الإنتاج ، لافتا الى  أن الحكومة المصرية تعاملت مع قضية الزيادة السكانية بنوع من الحياء وليس كما فعل الحزب الشيوعي في الصين الذي أجبر المواطنين علي تحديد النسل بطفل واحد فقط .

وأضاف أن المنظومة التعليمية الحالية تقابلها مقاومة من قبل الأسرة مع المدرسين، ولا زالت الأسرة غير مقتنعة بالنظام التعليمي الجديد القائم علي الفهم وليس الحفظ كما كان في السابق .
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