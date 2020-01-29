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أخبار البلد

ضبط كمية كبيرة من الفيتامينات وأدوية السرطان مهربة مع راكب في مطار القاهرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:02 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، من  ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية  الخاصة بعلاج السرطان والفيتامينات مع راكب مصري قادم من اسطنبول.

ففى أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة طيران الخطوط التركية القادمة من إسطنبول اشتبه حازم ياسين مأمور جمرك في راكب مصري قادم من تركيا نظرا لارتباكه الشديد، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أدوية أو أشياء يستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت كلا من أحمد عبد العليم و ياسر عبد المنعم مأموري الجمرك تحت إشراف عصام محمدين رئيس الوردية وحمدي فريد نائب رئيس  الوردية.

وبتفتيش أمتعة الراكب عثر علي كمية كبيرة من الأدوية التي تستخدم  فى علاج أمراض السرطان وكمية اخري من الفيتامينات ،وبلغت  قيمة التعويضات المستحقة 4 ملايين جنيه ،وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب.

ضبط كمية كبيرة من الفيتامينات وأدوية السرطان مهربة مع راكب في مطار القاهرة
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