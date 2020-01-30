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ثقافة

40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد

الخميس 30/يناير/2020 - 02:39 ص
إشراقات فنية في متحف
إشراقات فنية في متحف المنيل
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علاء المنياوي
افتتح د. ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل معرض "إشراقات فنية"، بحضور أمال صديق مدير عام المتاحف التاريخية ود.جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة وليلي فرماوي مدير عام التدريب والنشر العلمي بمنافذ الآثار سابقا.

المعرض الذي قامت كاميرا موقع "صدى البلد"، بجولة فيه وننشر منه 40 صورة، يضم مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة لطلبة كلية الفنون الجميلة في جامعة المنصورة،وقد حرص عميد الكلية علي تشجيع الطلاب بحضوره للمعرض والمشاركة في افتتاحه.

 د.ولاء الدين بدوي قال أن المعرض مستمر حتي 5 فبراير المقبل،ويهدف إلي إلقاء الضوء على الأعمال المتميزة للطلبة الموهوبين وربط تلك الأعمال بالمتحف.

ورصدنا خلال جولتنا حوالي ٧٤ عملا فنيًا،وتتنوع الأعمال ما بين الزيت والتصوير وأعمال الجرافيك والنحت، وذلك بمشاركة قرابة ٧٠ طالب من كافة الدفعات وكل الأقسام.

وأكد مدير عام المتحف علي أن المعرض يأتي في إطار الدور الثقافي والتعليمي للمتاحف، وتشجيع المهارات المختلفة للشباب الموهوبين في الفنون المختلفة
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
40 صورة ترصد إبداعات طلاب فنون جميلة المنصورة في متحف المنيل ..شاهد
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