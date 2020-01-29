«أبلكيشن الوسطية».. كتب صوتية تطلقها الأوقاف تهتم بالقضايا الوطنية والدينية | فيديو

قال الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن « أبلكيشن الوسطية» يستهدف العالم الإسلامي أجمع وليس المصريين فقط، لأنه يهتم بالقضايا الوطنية والدينية.





وأضاف «أحمد القاضي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» أن «أبلكيشن الوسطية» هو نظام تطبيق على هواتف الاندرويد وجار الإعداد على نظام أجهزة «أبل»، موضحا أن التطبيق يستهدف المعلومة الوسطية الصحيحة التي ليس فيها أي دساس أو خبائث لاستقطاب الشباب.





وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أن هناك محاضرات من وزارة الأوقاف منها المقروءة والمسموعة والمرئية، مؤكدا أن التطبيق يضم 18 لغة مختلفة على مستوى العالم.





وأوضح أنه يمكن الدخول على تطبيق «وعي» وهناك قناة «منبر التجديد» للاستماع إلى كتب وزارة الأوقاف، والتطبيقات متوفرة وتم إطلاقها أمس من قبل وزير الأوقاف.





ولفت إلى أن الهدف هو وصول المعلومة الوسطية دون تعقيد أو أي شيء، خاصة أن المعلومة بسيطة في متناول المواطن البسيط.



