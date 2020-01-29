مفاجأة.. 61% من الإسرائيليين ينتقدون خطة السلام الأمريكية

أظهر استطلاع جديد للرأي، نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية اعتقاد 61% من الإسرائيليين أن خطة السلام الأمريكية لن تؤدي إلى السلام في المنطقة، فيما اعتقد 10% أنها ستؤدي إلى السلام، وأشار الباقي إلى عدم معرفتهم.





وحول نتائج الانتخابات المقبلة، اعتقد المشاركون في الاستطلاع حصول حزب زعيم حزب "بانى جانتس" على 34 مقعدًا، في حين توقعوا حصول حزب بنيامين نتنياهو على 33 مقعدًا.





كما حصلت القائمة العربية في الاستطلاع على 14 مقعدًا فقط في الانتخابات المقبلة.





وفيما يخص إمكانية بقاء نتنياهو في منصبه رغم محاكمته، اعتقد 48% أن نتنياهو لا يستطيع الاستمرار كرئيس للوزراء، مع 37% اعتقدوا إمكانية استمراره في المنصب.





وأشادت الكويت، اليوم الأربعاء، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، ومساعيها لحل القضية الفلسطينية.



