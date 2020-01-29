الصافي: الفوز على الزمالك دافع قوي للحفاظ على سلسلة الانتصارات

أبدى حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة ١/٣، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري.





وتحدث الصافي عن أحداث المباراة، مؤكدًا أن تفوق الزمالك في شوط المباراة الثاني جاء بسبب الثنائي المحترف، اللتين استعان بهما الزمالك منذ فترة، قبل أن ينتفض الأهلي ويتقدم في الشوط الثالث، والعودة بالنتيجة في الشوط الرابع، ومن ثمَّ تحقيق الفوز بالمباراة.





وأضاف أن الفوز دافع قوي لمواصلة تصدر الدوري بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق في المباراة، خصوصًا أنها جاءت بعد فترة توقف طويلة وأمام منافس قوي بحجم الزمالك.





واختتم الصافي حديثه بأنه يسعى للمحافظة على سلسلة الانتصارات المتتالية، من أجل تحقيق رقم قياسي على خطى فريق رجال طائرة الأهلي.



