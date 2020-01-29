جامعة سوهاج تختتم الملتقى الصيدلي الثاني وتحصل على الدرع العام

اختتمت جامعة سوهاج فعاليات الملتقى الصيدلي الثاني لطلاب وطالبات الجامعات المصرية والمقام بجامعة سوهاج في الفترة من ٢٦ إلي ٣٠ يناير الجاري، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الصيدلة، والدكتور ابراهيم البرعي عميد كلية التربية الرياضية، و الدكتور محمد صلاح وكيل كلية الصيدلة، والدكتور ممدوح فوزي منسق الملتقى، والدكتور محمود المنشاوي عميد الكلية السابق، احمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي للجامعة.









وفي كلمته شكر الدكتور مصطفى عبد الخالق رعاية واهتمام رئيس الجامعة، مشيرا الي ان نجاح الملتقي جاء بدعم جميع الوفود المشاركة من الجامعات المصرية، وقال ان هذا الملتقي نجح في تجميع ثقافات مختلفة ولم شمل اسرة كليات للصيدلة بالجامعات المختلفة .





وأعرب الدكتور مجدى القاضى عن سعادته على استضافة جامعة سوهاج الملتقى الصيدلى الثانى للجامعات المصرية مؤكدا ان كليات الصيدلة هى العمود الفقرى للمجال الطبى فى مصر كما اثنى على الحاضر الغائب الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج على دعمه الكامل لنجاح الملتقى.





من جانبه قال الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية، والدكتور ممدوح فوزي منسق الملتقي، ان الحفل تضمن توزيع الكئوس والميداليات ودروع المشاركة، بالإضافة الي منح شهادات تقدير لكافة المشاركين .





وأوضح الدكتور ياسر طه مدير رعاية الشباب بالكلية، ان النتائج أسفرت عن حصول كلية الصيدلة بجامعة سوهاج على الدرع العام كأكثر الكليات بالملتقى حصولا علي المراكز، وجاءت النتائج كالتالي:





حصدت جامعة القاهرة المركز الاول فى النشاط الرياضى وفازت بالمركز الثانى جامعة المنصورة بينما كان المركز الثالث من نصيب جامعة سوهاج.





حصدت جامعة القاهرة المركز الاول فى النشاط الفنى وفازت بالمركز الثانى جامعة سوهاج بينما كان المركز الثالث من نصيب جامعة حورس.





وفى النشاط الثقافى حصدت جامعة سوهاج المركز الاول، وفازت بالمركز الثانى جامعة القاهرة بينما كان المركز الثالث من نصيب جامعة المنصورة .





حصدت جامعة سوهاج المركز الاول فى النشاط الاجتماعى وفازت بالمركز الثانى جامعة القاهرة و المركز الثالث جامعة المنصورة.





وعلي صعيد منافسات النشاط العلمى فازت جامعة 6 اكتوبر بالمركز الاول وفازت بالمركز الثانى جامعة طنطا بينما كان المركز الثالث جامعة سوهاج.





و فى مسابقة الجوالة حصلت جامعة سوهاج على المركز الاول وفازت بالمركز الثانى جامعة القاهرة، وجامعة السادات المركز الثالث .





وفي مسابقة الروح والمظهر حصدت جامعة اسيوط المركز الاول، وفازت بالمركز الثانى جامعة جنوب الوادى بينما كان المركز الثالث من نصيب جامعة الفيوم.



