معلومات الطاقة: زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت وكذلك مخزونات البنزين، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، وارتفعت مخزونات الخام بواقع 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يناير إلى 431.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها 482 ألف برميل.





واوضحت الإدارة ان مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 758 ألف برميل في الأسبوع الأحدث.





وأضافت أ ن استهلاك الخام في مصافي التكرير هبط بواقع 933 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي مع تراجع معدلات تشغيل المصافي 3.3 نقطة مئوية.





واشارت الإدارة إلى ان مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت بواقع 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 261.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.





وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.3 مليون برميل في ذلك الأسبوع إلى 144.7 مليون برميل، مقابل توقعات بهبوط 1.1 مليون برميل.



