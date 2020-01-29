مصيلحي يتعهد بتصحيح أخطاء رجال طائرة الأهلي

أكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أن الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الزمالك مساء اليوم بنتيجة 3-1 لن تؤثر في مسيرته ببطولة الدوري.





وقال إن خسارة اليوم جاءت نتيجة بعض الأخطاء التي وقع فيها الفريق على مدى أشواط المباراة، وسيعمل على تداركها في الفترة المقبلة.





وشدد مصيلحي على أن الفريق قادر على استكمال مسيرته في مواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة محليًّا وقاريًّا بتحقيق الثلاثية للموسم الجاري، وأن فريق رجال طائرة الأهلي وما يضمه من عناصر خبرة قادر على تجاوز المرحلة الحالية.





ورفض المدير الفني التطرق إلى قيام الاتحاد المصري للكرة الطائرة بتغيير لوائح بطولة الدوري، وفتح باب الاستبدال للفرق في يناير عكس ما انطلقت عليه البطولة.





واختتم مصيلحي حديثه بالتأكيد أن تلاحق المباريات والارتباطات للعناصر الرئيسية بالفريق، خصوصًا بعد نتائج المنتخب في تصفيات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 أثرَا بالسلب على مستوى اللاعبين، إلا أنه قادر على تجاوز الخسارة العابرة والعودة بالفريق إلى مساره الطبيعي بتحقيق أفضل النتائج، وتوالي الانتصارات من جديد.



