سفير أمريكا بالقاهرة: مناخ الاستثمار في مصر واعد.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا يرصد تفاصيل لقاء الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع السفير الأمريكي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك.





ومن جانبه قال جوناثان كوهين السفير الامريكي بالقاهرة، إنه تم التباحث مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع لبحث فرص الاستثمار الأمريكية، ومجال الاستثمار الواعد في مصر.





وتابع السفير الأمريكي في القاهرة:" مناخ الاستثمار يشجع على جذب الاستثمار، وناقشنا سبل دفع التعاون المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر ".





وقال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، :" هناك تعاون مشترك بين الشركات الأمريكية والهيئة العربية للتصنيع".





وأضاف التراس:" هناك تعاون في مجالات أخرى ونستغل المشروعات التنموية الكبرى في مصر ونستغل حالة الاستقرار والمجالات المفتوحة في التعاون مع العديد من الشركات الأمريكية لنقل وتوطين التكنولوجيا في مصر".



