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أخبار البلد

عاشور: انطلاق أعمال تطوير نادي محامي طنطا بداية الأسبوع المقبل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، بمكتبه، عددا كبيرا من محاميي طنطا، وإسلام فاروق أمين عام الفرعية.

وصرح إسلام فاروق، بأن النقيب العام أكد أن أعمال تجديد نادي محاميي طنطا، ستنطلق بداية الأسبوع المقبل، بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بعد أن تم رفع المقاسات، وعمل التصميمات اللازمة للتطوير.

وأضاف، أمين عام نقابة محاميي طنطا، أنه تم حل مشكلة الطبيب الخاص بصرف العلاج في نقابة طنطا، بعد صرف كامل المستحقات الخاصة به، وسيتواجد غدا من الساعة الحادية ونصف ظهرا للعمل على صرف العلاج الشهري للمحامين أصحاب الأمراض المزمنة، بعد عرض المشكلة الخاصة بمستحقاته المتأخرة على النقيب العام، الذي تصدى لها على الفور.

وأشار إلى أن نقيب المحامين، قد كلفه خلال اللقاء بسرعة التوجه إلى محكمة السنطة الجزئية لحصر تلفيات غرف المحامين، وإمدادها بكل ما يلزم بالتواصل مع النقابة العامة، وتنفيذ ذلك على أتم وجه لخدمة المحامين، ونزولا على رغبتهم.

ولفت إلى أن الحضور تقدموا بالشكر للنقيب سامح عاشور، على سرعة استجابته وتلبيته لكل مطلب يلتمس فيه الصالح لجموع المحامين.

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