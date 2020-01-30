انتقاما من الأب.. بقال يقتل فتاة ويضعها فى جوال ويلقيها بمقابر الدقهلية.. جارة السوء ربة منزل تقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى وتخفي الجثة فوق الدولاب بالبحيرة

- ضبط مسجل خطر قتل شخصًا وأصاب آخر بسبب خلافات على قطعة أرض بقنا
- إحباط محاولة تهريب أقراص الكونترمال المخدر لداخل البلاد بمطار القاهرة
- ضبط 4 طلاب بحوزتهم كميات من الاستروكس بمحيط مطار القاهرة
شنت وزارة الداخلية عدة حملات أمنية بمختلف المحافظات، حيث تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط ربة منزل اختطفت ابنة جارها وقتلتها لسرقة قرطها الذهبي ووضعتها داخل جوال بمنزلها فى البحيرة.
تلقى مركز الدلنجات بلاغا من مزارع 40 سنة مُقيم بدائرة المركز" بغياب إبنته طالبة 9 سنوات عن منزلهما ولم يتهم أحدا بالتسبب فى غيابها.
وبالإنتقال والفحص والمناقشة قرر أهلها شكهم فى أن جارتهم ربة منزل 19 سنة مُقيمة بذات الناحية" وراء إختفاء إبنتهم لسوء سلوكها وأضافوا أن آخر مشاهدة للمتغيبة كانت بصحبة جارتهم وأعقبها إصطحابها لمنزلها .
وتوصلت تحريات مفتشى قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة إلى أن ربة المنزل المذكورة وراء إرتكاب الواقعة.
وبتقنين الإجراءات تم استهدافها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطها وبتفتيش مسكنها عُثر على جثة المجنى عليها داخل جوال أعلى دولاب بصالة المنزل ملفوفا حول رقبتها إيشارب وعدم وجود قرطها الذهبى وبها جروح بالأذنين وجرح وخزى بالرقبة.
وبمواجهة المتهمة اعترفت تفصيليًا بارتكابها الواقعة بدافع سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها ، تم بإرشادها ضبطه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مسجل خطر أطلق النار فقتل سائق توك توك وعامل على المعاش بسبب خلافات على قطعة أرض. تبلغ لمركز قوص بأمن قنا من المستشفى بوفاة سائق توك توك "29 سنة مقيم دائرة المركز" وإصابة عامل بالمعاش "66 سنة" بعيار نارى بساقه اليسرى واتهام المصاب لمسجل جنائى "41 سنة" وشقيقه "37 سنة له معلومات جنائية" مقيمان بمدينة قوص دائرة المركز - لخلافات بينه والمتهمان على قطعة أرض بناحية العويضات دائرة المركز وإطلاق المسجل أعيرة نارية أصابت إحداها السائق الذى تصادف مروره فأودت بحياته.
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أسفرت جهود مفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا عن ضبط المسجل .
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإطلاق الأعيرة النارية تجاه العامل بقصد قتله لخلافات على قطعة الأرض المشار إليها فأحدث إصابته وتصادف مرور سائق التوك توك بمكان الواقعة مما أدى لإصابته التى أودت بحياته، أرشد عن السلاح المستخدم "بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار" .
ونجح قطاع الامن العام في ضبط المتهمين بخطف طالب من الاسماعيلية واخفائه داخل عقار بالخصوص بالقليوبية بسبب خلافات مالية مع عمه.
تبلغ لمركز أبوصوير بأمن الإسماعيلية من سائق 51 سنه مقيم بناحية أبو خروع دائرة المركز" بوجود خلافات مالية بين شقيقه محمد 42 سنه وموظف 52 سنه مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية وآخر يدعى، مسعد وحضورهم لمقابلته لحل تلك الخلافات إلا أنه لم يكن متواجدًا بمسكنه فطلب منهم إنتظاره حتى عودته ولدى رفضهم طلب من إبنه "طالب 17 سنه" إصطحابهم لإحدى المقاهى لحين عودته فتوجه الأخير صحبتهم بالسيارة خاصتهم وعدم عودته للمنزل وإتهم الموظف والمدعو، مسعد بارتكاب واقعة خطف ابنه.
توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام و بمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث الجنائى بأمنيّ الإسماعيلية والقليوبية عن قيام مجموعة من الأشخاص باصطحاب شخص معصوب العينين لداخل أحد العقارات السكنية بدائرة قسم الخصوص .
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط مالك العقار "46 سنه حلاق ومقيم بذات العنوان" , بمواجهته بما توصلت إليه التحريات إعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع كل من سائق 37 سنه ومقيم بدائرة قسم عين شمس، وعامل 32 سنه ومقيم بدائرة قسم الخصوص، وموظف 38 سنة ومقيم بدائرة قسم الخصوص، وفنى كاميرات 26 سنه ومقيم بدائرة قسم المطرية، وعامل 31 سنه ومقيم بدائرة قسم المطرية.
وقام المتهم ن بإختطاف المجنى عليه من منطقة أبو صوير نطاق أمن الإسماعيلية نظرًا لوجود خلافات مالية بين خال زوجته ووالد المجنى عليه ،وإثر ذلك إتفق مع باقى المتهمين على التوجه لحل الخلاف مع والد المجنى عليه إلا أنه لم يتقابل معهم فقام ومرافقوه بخطف المجنى عليه وإصطحابه عنوة وإخفائه بداخل العقار سكنه وتم بإرشاده العثور على المختطف حال تواجده بإحدى الشقق بالطابق الخامس بذات العقار وتبين أنه معصوب العينين ومكبل اليدين بأفيز بلاستيك وتم تحريره .
تم ضبط باقى المتهمين والأسلحة المستخدمة فى الواقعة (بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار - طبنجة صوت 3 أقنعة - كمية من الأفيزات البلاستيكية) وكذا السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال مالك العقار أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من خال زوجته نظير حصول كل منهم على مبلغ 5 آلاف جنيه عقب مساومة أهلية المجنى عليه.
ونجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة إلى داخل البلاد.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى اعتزام راكب مصرى ( عامل – مقيم بمحافظة الغربية ) قادمًا من إحدى الدول الأوروبية تهريب مواد مخدرة إلى داخل البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال قدومه من إحدى الدول العربية وتشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش المذكور وحقائبه أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد109قرص لعقار الكونترمال المخدر).
وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
كما نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف غموض واقعة مقتل إحدى الفتيات بالدقهلية وضبط مرتكب الواقعة.
البداية عندما تلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من "تاجر خردة - مُقيم بدائرة المركز" بغياب "ابنته، ١١ سنة" عن منزلهما، والعثور فى وقت لاحق على جثتها موضوعة داخل جوال بمنطقة المقابر بدائرة المركز موثوقة اليدين والقدمين.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (مالك محل بقالة - مُقيم بذات الشارع محل إقامة المجنى عليها).
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام من والد المجنى عليها لوجود خلافات مالية بينهما حول بيع منزل.
وأكد المتهم عقده العزم على قتل ابنة تاجر الخردة، وأنه بتاريخ الواقعة شاهد المجنى عليها بالشارع محل إقامته، وقام باستدراج المجنى عليها لداخل منزله بزعم مساعدته فى نقل بعض البضائع وأجهز عليها وقام بخنقها فأودى بحياتها، وقام بتوثيق يديها وقدميها ووضعها بداخل الجوال.
وبعد ذلك، استعان بأحد الأشخاص "سائق توك توك" لنقل الجثة باستخدام "التوك توك" قيادته عقب إيهامه بنقل بعض المخلفات من منزله إلى منطقة العثور على الجثة.
بمواجهة سائق "التوك توك" أقر بسابقة قيامه بتاريخ الواقعة بالاتفاق معه على نقل بعض المخلفات من منزله وإلقائها في منطقة العثور ونفى علمه بواقعة القتل أو بوجود الجثة ضمن تلك المخلفات.
تم بإرشاد المتهم ضبط المستلزمات التى كانت بحوزة المجنى عليها وقت ارتكاب الواقعة داخل مسكنه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أربعة أشخاص بمعرفة إحدى النقاط الأمنية بنطاق بميناء القاهرة الجوى، وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس بقصد الاتجار.
تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بإحدى النقاط الأمنية بنطاق بميناء القاهرة الجوى من ضبط سيارة يستقلها "4 طلاب – لهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بمناطق "عين شمس، الزيتون، مدينة نصر - قيادة أحدهم".
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وضبط بحوزتهم 50 كيسا صغير الحجم من مخدر الأستروكس، ومبلغ مالى قدره 6600 جنيه.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.