انتقاما من الأب.. بقال يقتل فتاة ويضعها فى جوال ويلقيها بمقابر الدقهلية.. جارة السوء ربة منزل تقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى وتخفي الجثة فوق الدولاب بالبحيرة

ونجح قطاع الامن العام في ضبط المتهمين بخطف طالب من الاسماعيلية واخفائه داخل عقار بالخصوص بالقليوبية بسبب خلافات مالية مع عمه.





تبلغ لمركز أبوصوير بأمن الإسماعيلية من سائق 51 سنه مقيم بناحية أبو خروع دائرة المركز" بوجود خلافات مالية بين شقيقه محمد 42 سنه وموظف 52 سنه مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية وآخر يدعى، مسعد وحضورهم لمقابلته لحل تلك الخلافات إلا أنه لم يكن متواجدًا بمسكنه فطلب منهم إنتظاره حتى عودته ولدى رفضهم طلب من إبنه "طالب 17 سنه" إصطحابهم لإحدى المقاهى لحين عودته فتوجه الأخير صحبتهم بالسيارة خاصتهم وعدم عودته للمنزل وإتهم الموظف والمدعو، مسعد بارتكاب واقعة خطف ابنه.





توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام و بمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث الجنائى بأمنيّ الإسماعيلية والقليوبية عن قيام مجموعة من الأشخاص باصطحاب شخص معصوب العينين لداخل أحد العقارات السكنية بدائرة قسم الخصوص .





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط مالك العقار "46 سنه حلاق ومقيم بذات العنوان" , بمواجهته بما توصلت إليه التحريات إعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع كل من سائق 37 سنه ومقيم بدائرة قسم عين شمس، و عامل 32 سنه ومقيم بدائرة قسم الخصوص، و موظف 38 سنة ومقيم بدائرة قسم الخصوص، وفنى كاميرات 26 سنه ومقيم بدائرة قسم المطرية، و عامل 31 سنه ومقيم بدائرة قسم المطرية.





وقام المتهم ن بإختطاف المجنى عليه من منطقة أبو صوير نطاق أمن الإسماعيلية نظرًا لوجود خلافات مالية بين خال زوجته ووالد المجنى عليه ،وإثر ذلك إتفق مع باقى المتهمين على التوجه لحل الخلاف مع والد المجنى عليه إلا أنه لم يتقابل معهم فقام ومرافقوه بخطف المجنى عليه وإصطحابه عنوة وإخفائه بداخل العقار سكنه وتم بإرشاده العثور على المختطف حال تواجده بإحدى الشقق بالطابق الخامس بذات العقار وتبين أنه معصوب العينين ومكبل اليدين بأفيز بلاستيك وتم تحريره .





تم ضبط باقى المتهمين والأسلحة المستخدمة فى الواقعة (بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار - طبنجة صوت 3 أقنعة - كمية من الأفيزات البلاستيكية) وكذا السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال مالك العقار أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من خال زوجته نظير حصول كل منهم على مبلغ 5 آلاف جنيه عقب مساومة أهلية المجنى عليه.



