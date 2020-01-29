اهم الاخبار: إلغاء بطولة عالمية فى الصين بسبب كورونا.. عودة نانسي عجرم بأغنية جديدة وتدهور صحة نادية لطفي .. ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
شهدت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي، تدهورًا اليوم "الأربعاء"، حيث تتواجد داخل غرفة للعناية المركزة بأحد مستشفيات بالقاهرة "اقرأ المزيد " .
اعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تعيين منسق أمني إضافي لمباراة الهلال السوداني والأهلي المصري، المقررة مساء السبت المقبل في أم درمان، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا " اقرأ المزيد " .
لا يزال الذعر والخوف ينتشر في العالم، بسبب فيروس كورونا الذي ظهر في 15 دولة، إلا أنه ظهر وباء جديد في أفريقيا وتحديدًا نيجيريا تسبّب في وفاة 41 شخصًا خلال شهر واحد" اقرأ المزيد " .
أظهر استطلاع جديد للرأي، نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية اعتقاد 61% من الإسرائيليين أن خطة السلام الأمريكية لن تؤدي إلى السلام في المنطقة، فيما اعتقد 10% أنها ستؤدي إلى السلام، وأشار الباقي إلى عدم معرفتهم" اقرأ المزيد " .
وافقت الصين أخيرا على السماح لخبراء أجانب بالتواجد في البلد لدراسة الفيروس التاجي الجديد «كورونا»، بعدما رفضت الصين عرضين من الولايات المتحدة بشأن إرسال خبراء الأمراض المعدية للمساعدة في مكافحة انتشار الفيروس التاجي «كورونا» وعرض آخر من منظمة الصحة العالمية" اقرأ المزيد " .
طرحت الفنانة نانسي عجرم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي" " اقرأ المزيد " .
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي"" اقرأ المزيد ".
أكد الاعلامي، أحمد شوبير غياب عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن مواجهة الأهلي المقبلة فى الدوري الممتاز " اقرأ المزيد".
قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الأربعاء، تأجيل بطولة العالم داخل القاعات التي كانت مقررة في نانجينج الصينية في مارس المقبل حتى عام 2021" اقرأ المزيد " .