اهم الاخبار: إلغاء بطولة عالمية فى الصين بسبب كورونا.. عودة نانسي عجرم بأغنية جديدة وتدهور صحة نادية لطفي .. ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

لا يزال الذعر والخوف ينتشر في العالم، بسبب فيروس كورونا الذي ظهر في 15 دولة، إلا أنه ظهر وباء جديد في أفريقيا وتحديدًا نيجيريا تسبّب في وفاة 41 شخصًا خلال شهر واحد