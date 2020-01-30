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فن

محمد الطوخي يستعد لتصوير «بنتي حبيبتي»

الخميس 30/يناير/2020 - 01:46 ص
محمد الطوخي
محمد الطوخي
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سعيد فراج
يستعد المطرب والملحن محمد الطوخي لتصوير أغنية جديدة بعنوان "أنا وبنتي" الأسبوع المقبل.

كما يستعد الطوخي لتصوير كليب "بنتي حبيبتي" كلمات عصام حسني وتوزيع أسامة عبد الهادي.

الأغنية من كلمات عصام حسني وتوزيع أسامة عبد الهادي وإخراج محمد القاضي، وجار حاليًا معاينة أماكن التصوير.

وأحيا الطوخي مؤخرًا حفلا غنائيا ضخما بمعهد الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة فرقة المايسترو حمادة الموجي ، وقدم خلاله باقة متنوعة من الأغاني، منها "هسكنك يا مصر" كلمات أحمد فؤاد نجم الحان محمد الطوخي. 

كما قدم أيضًا "جاه سيدنا محمد "بإلإشتراك مع المبتهل محمدي، كلمات وائل هلال الحان محمد الطوخي، وأغنية المطربة أنغام "دلوقتي أحسن" وهي من كلمات الشاعر عصام حسني والحان محمد الطوخي، بالإضافة إلى مجموعة أخري من الأغنيات لوردة وعبد الحليم ومحرم فؤاد. 

وتعد هذه المشاركة الأولى للطوخي بعد غياب عن الأوبرا عن آخر مشاركة له في مهرجان الموسيقى العربية منذ عدة سنوات.

ويعد الطوخي من مؤسسي الفرقة القومية بقيادة المايسترو سليم سحاب.
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