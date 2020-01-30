AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يوما لتخصصهم في سرقة السيارات

الخميس 30/يناير/2020 - 03:13 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
Advertisements
رامى المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم لاتهامهم فى سرقة السيارات، بأسلوب المغافلة.

وأوضحت التحقيقات انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص اثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) وبحوزتهم (مفك كبير الحجم - مفتاح إنجليزى - شوكة معدنية) وذلك عقب قيامهم بكسر زجاج الباب الخلفى الأيمن والكونتاكت الخاص بإحدى السيارات ملك (صاحب مكتب للنقل الجماعى)، وشروعهم فى سرقتها بإسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

واعترف المتهمون بإرتكاب الواقعة وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب (كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك) بإستخدام المضبوطات حوزتهم، وأضافوا بشروعهم فى سرقة إحدى السيارات (بها تلفيات عبارة عن كسر زجاج الباب الخلفى الأيمن) ملك (موظف) بذات الأسلوب حال توقفها بذات المنطقة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تشغيلها، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين وإتهامهم بالشروع فى سرقتهما.
  
كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس سبق إتهامه فى عدد 6 قضايا آخرهم قضية سرقة مسكن) عقب قيامه بسرقة سيارة ملاكى من دائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة السيارة بأسلوب المغافلة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على السيارة والمتهم واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس عاطل سرق متجرا بمنطقة المقطم

بمفك وزردية.. حبس عاطل لسرقته بطاريات السيارات فى عين شمس

حجز لصوص السيارات بالشروق ومصر الجديدة

حبس عصابة مسلحة تخصصت في سرقة السيارات بمدينة السلام

ترشيحاتنا

مرتديا الكمامة.. شريف عامر لـ مصري عائد من الصين: هتقلقني ليه يا عم

بسبب اسمها.. شريف عامر يداعب مواطنة صينية على الهواء.. فيديو

غياب عبد الله السعيد عن مباراة الأهلي.. محمود فتح الله يصدم بيراميدز

إف سي مصر يوجه تحذيرًا لاتحاد الكرة بعد طرد 3 لاعبين أمام بيراميدز

قرار عاجل من الزمالك بشأن مباراة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي

كأس الاتحاد الإنجليزي.. موعد مباراة أستون فيلا تريزيجيه أمام المان سيتي في النهائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس

بـ بنطلون غير تقليدي.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بفستان مخملي أنيق.. زهير مراد يستعرض أحدث إطلالة لـ أحلام