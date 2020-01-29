مصادرة 21 طنا.. ضبط 4 مصانع لإنتاج الجبن والمخللات الفاسدة بالبحيرة

تمكن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره من ضبط ٤ مصانع بير سلم لتصنيع "الجبن والألبان والمخلل" بالرحمانية ودمنهور وتم مصادرة كميات من السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمى ومجهولة المصدر عبارة عن ١٦ ألف كيلو جبن مشكلة،و٥,٥ طن مخللات والتحفظ عليها.





ونفذت إدارة تموين الرحمانية وبندر دمنهور عدة حملات رقابية على الأسواق ومصانع بير السلم لضبط تجار الكسب غير المشروع والسلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى والرقابة التموينة برئاسة سمير البلكيمى.





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واسفرت الحملة فى الرحمانية عن ضبط ٣ مصانع بير سلم لإنتاج الجبن والألبان غير مرخص وبها كميات كبيرة من الجبنة الغير صالحة وتم التحفظ علي ٣٢ قرص جبنة رومي زنة ١٠كجم بإجمالي ٤٠٠كجم و٢٠ شيكارة ملح زنة ٥٠كجم و٢ جركن منفحة بمصنع بدون ترخيص





وجرى ايضا التحفظ علي ١٢٠٠ كجم جبنة موزاريلا منتج نهائى بمصنع بير سلم والتحفظ على ٧٨٠ كجم كيس به جبنة موزاريلا منتهية الصلاحية وكذا ١٥٠ كجم منتج نهائى بالإضافة إلى ضبط١٣ ألف كجم من الجبنة الرومي المجهولة المصدر بأحد المخازن.





وفى نفس السياق تمكنت إدارة تموين بندر دمنهور برئاسة محمد عابدين من ضبط مصنع مخللات غير مرخص وتنعدم به جميع الشروط الصحيه. ويستخدم ملح غير صالح للإستهلاك الآدمي ومجهول المصدر بجانب التلوث المنتشر به وتم التحفظ علي الكميات الموجوده به بالكامل وقدرها ٧٥ برميل زنة ٧٠ كجم بإجمالي ٥,٥ طن مخللات مختلفه.





كما تم ضبط كميات كبيره ومتنوعه من المواد الغذائيه منتهية الصلاحيه داخل محلين سوبر ماركت بمدخل المحافظه تشمل ٢٦ علبة حلاوه ٢١ علبة كانز وعدد ١٥ عبوة عصير ياهو. وعدد كبير من برطمانات الزيتون والكاتشب والمربي وصفائح الجبن واللانشون والرومي والجبن المطبوخ وغيرها.





وتم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.





وحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



