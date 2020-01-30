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حوادث

تجديد حبس أفراد عصابة مسلحة 15 يوما على ذمة التحقيقات

الخميس 30/يناير/2020 - 05:29 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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رامي المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس أفراد عصابة مسلحة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة السيارات بمدينة السلام .

وأوضحت التحقيقات أنه أثناء مرور الضابط  بوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بشارع التروللي بجوار الطريق الدائري. دائرة القسم، تمكن من ضبط عاطل وسائق بحوزتهما فرد خرطوش  عيار 12مم , طلقتين من ذات العيار " ومفتاح تشغيل سيارة " مصطنع "  حال شروعهما فى سرقة سيارة خلف مساكن اسبيكو ـ دائرة القسم  بأسلوب " المفتاح المصطنع " باستخدام مفتاح التشغيل المضبوط بحوزتهما .


واعترفا بارتكاب الواقعة ، وحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع  باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة, واتهمهما بالسرقة.

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة ، أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " ، كما اقرا بسرقة سيارة مدرس بالمنطقة بذات الأسلوب والمحرر بشأنها محضر 

  تم بارشادهما ضبط السيارة المستولي عليها بمكان إخفائها ، باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة و اتهمهما بالسرقة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم , وتولت النيابة العامة التحقيق.
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