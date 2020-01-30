تجديد حبس أفراد عصابة مسلحة 15 يوما على ذمة التحقيقات

جدد قاضي المعارضات حبس أفراد عصابة مسلحة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة السيارات بمدينة السلام .





وأوضحت التحقيقات أنه أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بشارع التروللي بجوار الطريق الدائري. دائرة القسم، تمكن من ضبط عاطل وسائق بحوزتهما فرد خرطوش عيار 12مم , طلقتين من ذات العيار " ومفتاح تشغيل سيارة " مصطنع " حال شروعهما فى سرقة سيارة خلف مساكن اسبيكو ـ دائرة القسم بأسلوب " المفتاح المصطنع " باستخدام مفتاح التشغيل المضبوط بحوزتهما .









واعترفا بارتكاب الواقعة ، وحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة, واتهمهما بالسرقة.





بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة ، أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " ، كما اقرا بسرقة سيارة مدرس بالمنطقة بذات الأسلوب والمحرر بشأنها محضر





تم بارشادهما ضبط السيارة المستولي عليها بمكان إخفائها ، باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة و اتهمهما بالسرقة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم , وتولت النيابة العامة التحقيق.