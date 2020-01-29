غياب عبد الله السعيد عن مباراة الأهلي.. محمود فتح الله يصدم بيراميدز

برر محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، أسباب تراجع الأداء في مباراة اليوم أمام إف سي مصر رغم الفوز، معلقًا على مواجهة الأهلي القادمة.









وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك": "مباراة إف سي مصر لم تكن سهلة، وواجهنا فريقًا مكافحًا في آخر الجدول ومحترما جدًا".





وأضاف: "العصبية ضغطت على الأداء الفني، وحالات الطرد الكثيرة تسببت في التوتر خلال اللقاء، بسبب موقف فريق إف سي مصر بالدوري المصري".









وأكمل مدرب بيراميدز: "نحن في الدوري مركزنا لا يتناسب مع إمكانات نادي بيراميدز، وكنا نريد تحقيق الفوز، وكل أربعة أيام نلعب مباراة، وهناك لاعبون أساسيون مجهدون بشدة".





وأوضح: "نحن مقبلون على مباراة الأهلي وهناك 6 لاعبين لديهم الإنذار ثاني، وهذا بسبب أننا لم نقدم أفضل أداء لنا، والفرق الكبيرة من الممكن ألا تكون في أحسن مستوياتها ولكن تحقق الفوز".





وعن مواجهة الأهلي المقبلة، أجاب: "خسرنا عبد الله السعيد أمام الأهلي والذي يعد قائد الفريق وهداف الدوري ولاعبا مهما جدًا، وإيقافه أحزننا جدًا، ولكن المتواجد سيعوضه".





وواصل: "عبد الله ليس قائدًا للفريق فقط ولكنه لاعب مؤثر في منتخب مصر وليس في بيراميدز فقط ، هو من اللاعبين المعدودين على أصابع اليد المتألقين هذا الموسم، وغيابه سيكون مؤثرًا أمام الأهلي".







