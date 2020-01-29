أول تحرك دولي من الرئيس الفلسطيني ضد خطة ترامب للسلام

أعلن رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في جلسة قادمة لمجلس الأمن الدولي، لعرض قائمة اعتراضات السلطة الفلسطينية على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.





وبحسب وكالة "وفا"، قال منصور إنه يأمل بأن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن خطة السلام الأمريكية، بحضور عباس الجلسة التي يتوقع أن تعقد خلال الأسبوعين المقبلين.





فيما قال دانج دين كوي مندوب فيتنام لدى الأمم المتحدة، الذي يتولى رئاسة المجلس حاليًا، إن المجلس لم يتلق بعد أي طلبات لمناقشة خطة السلام.





وكان عباس أعلن رفضه التام لخطة السلام الأمريكية فور إعلان الرئيس ترامب عنها في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض رفقة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.





وهدد عباس بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية للتصدي للخطة الأمريكية.