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رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي | مان سيتي يطيح باليونايتد ويواجه أستون فيلا في النهائي ..فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:42 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
تأهل فريق مانشستر سيتي الي نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بعد الفوز علي مانشستر يونايتد ذهابا 3-1 والخسارة 1-0 فى العودة ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاتحاد .

ويواجه مانشستر سيتي مضيفه استون فيلا فى نهائي كأس الاتحاد الانجليزي يوم 3 /1 فى تمام الخامسة مساء .

وجاء هدف مانشستر يونايتد فى الدقيقة 35 عن طريق نيمانيا ماتيتش من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وتألق ديفيد دي خيا في الدقيقة 7 وحرم مانشستر سيتي من التقدم من عمر المباراة بعدما تألق في التصدي لرأسية سيرجيو أجويرو الذي لعبها متقنة لكن الإسباني كان في الموعد.

وعاد أجويرو بعد دقيقة واحدة وتصدى لتسديدة من رياض محرز، لم يتمكن سيرجيو أجويرو من متابعتها برأسية فضاعت خطورتها بعد ذلك.

وأهدر رحيم سترلينج فرصة التعادل في الدقيقة 58 بعدما راوغ ديفيد دي خيا وسدد الكرة أعلى العارضة.

وتعرض ماتيتش صاحب هدف مانشستر يونايتد للطرد في الدقيقة 76 من عمر المباراة بعدما حصل على بطاقة صفراء ثانية نتيجة منع هجمة واعدة.

وألغي حكم المباراة هدفا لـ أجويرو بداعي التسلل فى الدقيقة 82 بعد تدخل تقنية الفار .
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