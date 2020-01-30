عبد الله النجار: النقاب ليس فرضا وفي هذه الحالة يصبح محظورا.. فيديو

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن النقاب ليس فرضا مثل الحجاب، ومن ثم الحكم يكون بناء على الآثار التي تترتب عليها أو المساس بمصالح الآخرين أو المجتمع.





وأضاف «النجار»، خلال لقائه في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «MBC مصر»، أنه في حالة ارتداء النقاب ويحدث تهديد للمجتمع أو الأمن القومي أصبح محظورا ويكون محرما في هذه الحالة، والحكم يختلف من فترة إلى فترة ومن مكان إلى مكان.





واستشهد عضو مجمع البحوث الإسلامية، بمقولة الشيخ الشعراوي «نحن لا نطلبه ولا نمنعه»، والآن المنع يعتبر الأرجح لهذه الحالة، خاصة أن البعض يرتكب جرائم واتخذوا للحجاب حجة لارتكاب الجرائم والهروب من المسالة، لم يكن النقاب وسيلة للتميز.





وكانت قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد المواطن بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.

وأشارت إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال «يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة».

وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.

وأوضحت المحكمة أن القانون ألزمهم بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.

وقالت المحكمة، إن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهن أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.



