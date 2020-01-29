فيرساتشي.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب

طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي بعنوان " ڤيرساتشي"، من كواليس حفلته الأخيرة في مدينة دبي الإماراتية .





وروج محمد رمضان للأغنية، عبر السوشيال ميديا، قائلًا: " #ڤيرساتشي كاملة دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب .. الحاضر يعلن الغايب".





من جهة أخرى، أعلن الفنان محمد رمضان طرح أغنية جديدة قريبًا، ونشر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مقطعاً من الأغنية، وعلق محمد رمضان: "قريبا..3 /3 /2020".





وكان رمضان قد طرح مؤخرا أغنية "رايحين نسهر" وتجاوزت مشاهداتها الـ 27 مليونا بعد مرور شهر على طرحها بموقع يوتيوب.





ويتواجد محمد رمضان فى موسم رمضان القادم بمسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.



