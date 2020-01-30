فيروس كورونا ينتشر كالنار في الهشيم.. الإمارات تعلن 4 إصابات والسودان حالة.. وأمريكا ترسل طائرة لإجلاء رعاياها.. وقرار عاجل من الصين

*ظهور 4 حالات كورونا في الإمارات وحالة بالسودان

*قرار عاجل من الصين لمنع انتشار المرض

*طائرة أمريكية لإجلاء الرعايا من الصين بسبب الفيروس





لا يزال العالم يعيش في حالة من الخوف مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، وظهوره في السودان والإمارات.





وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس"كورونا" بلغ 4 أفراد من عائلة صينية واحدة، مؤكدة أن حالتهم مستقرة وتم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميًا.





فيما أعلن السودان عن إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد، لتنضم إلى الدول التي ضربها الفيروس.





وقالت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها سجلت خامس حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك مع استمرار الانتشار الكبير للفيروس في العالم.





وكانت فنلندا أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.





ونتيجة لإنتشار الفيروس، دعا القنصل العام للكويت في شنجهاي، مشعل الشمالي، المواطنين الكويتيين إلى عدم السفر إلى مدينة شنجهاي خلال الفترة الحالية نظرا لتفشي فيروس "كورونا المستجد" في مختلف مناطق ومقاطعات الصين.





كما تتجه طائرة تقل حوالي 240 أمريكيا تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، إلى قاعدة عسكرية جنوب كاليفورنيا عقب انتشار فيروس "كورونا" المدمر.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استأجرت الحكومة الأمريكية طائرة لإجلاء الدبلوماسيين من القنصلية الأمريكية وغيرهم من المواطنين الأمريكيين، حيث غادرت قبل الفجر بالتوقيت المحلي، لتتوقف بعد ذلك في ألاسكا التزود بالوقود، وبعد ذلك غادرت متجهة إلى قاعدة مارس الجوية الاحتياطية بالقرب من ريفرسايد، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وقالت وسائل إعلام ألمانية إن طيران لوفتهانزا الألمانية قررت إلغاء كافة الرحلات الجوية إلى الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.





فيما أعلن تيم كوك "Tim Cook"، المدير التنفيذي لشركة آبل "Apple"، أن شركته قد قيدت رحلات موظفيها إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا، وفق ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.





وقال "كوك": "إن الشركة بدأت في تقييد سفر الموظفين إلى الصين الأسبوع الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا"، وأضاف: "أن الشركة أغلقت متجرًا واحدًا في البر الرئيسي للصين".





وأوضح "تيم": "أن الشركة تزود موظفيها الذين يعملون بالقرب من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، وعبر البلاد، بأدوات العناية".





ومن الصين، وافقت الصين أخيرا على السماح لخبراء أجانب بالتواجد في البلد لدراسة الفيروس التاجي الجديد «كورونا»، بعدما رفضت الصين عرضين من الولايات المتحدة بشأن إرسال خبراء الأمراض المعدية للمساعدة في مكافحة انتشار الفيروس التاجي «كورونا» وعرض آخر من منظمة الصحة العالمية.





وقرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الأربعاء، تأجيل بطولة العالم داخل القاعات التي كانت مقررة في نانجينج الصينية في مارس المقبل حتى عام 2021.





جاء ذلك ذلك بسبب مخاوف تتعلق بتفشي فيروس كورونا في الصين وكان الاتحاد الدولي يراقب الموقف قبل البطولة المقررة بين 13 و15 مارس المقبل، وقرر نقلها إلى العام المقبل كإجراء احترازي.





وأكد الاتحاد الدولى لألعاب القوى إن فريقه الطبي، الذي يجري اتصالات مستمرة بمنظمة الصحة العالمية، يعتقد أن انتشار الفيروس "لا يزال في مستوى يثير القلق ولا ينبغي لأحد المضي قدما بإقامة بطولة تتضمن تجمعا كبيرا من الرياضيين ويمكن تأجيلها".



