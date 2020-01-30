AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنفطر ايه النهاردة؟ فول بالخضراوات والسجق مع الطعمية السورى

الخميس 30/يناير/2020 - 08:41 ص
طريقة الفول بالسجق
طريقة الفول بالسجق
Advertisements
نهى هجرس
يعد الفول من الأكلات الشعبية التى يفضلها العديد من الأشخاص، ويحرصون على تناولها فى وجبة الأفطار فهو يمد الجسم بالطاقة التى يحتاجها بشكل دائم طوال اليوم.

مكونات الفول بالسجق:-
نصف كوب سجق مقطع
1 حبة صغيرة بصل مفروم
1 حبة فلفل أخضر مقطع
1 حبة طماطم مقطعة
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) صلصة طماطم
رشة ملح
رشة كمون
2 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) زيت



خطوات التحضير
نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ونتركها على النار حتى يسخن الزيت
نضيف البصل والثوم المفروم للمقلاة ،ونقلبهما في الزيت حتى يتشوحا ويصبح لونهما أصفر
نضيف قطع السجق وقطع الطماطم وشرائح الفلفل للخليط في المقلاة ونستمر في التقليب حتى ينضج السجق ويصبح لونه أحمر قاتم
نضيف الفول المدمس وصلصة الطماطم و للخليط في المقلاة ونقلب الخليط على النار لمدة ثلاث دقائق
نضيف الفول بالسجق بالملح والكمون ونقلب لثواني
نضع الفول بالسجق في أطباق التقديم ثم نقدمه بجانب الخبز البلدي

أقرأ أيضًا


مكونات الطعمية السورى:-
5 أكواب حمص كبير الحجم
كوب بقدونس مقطع إلى قطع صغيرة
نصف كوب شبت طازج
بصلة متوسطة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملح وكمون
كوب كامل كزبرة ناشفة

طريقة تحضير الطعمية السورى :
انقعى الحمص فى حلة عميقة وماء لمدة 24 ساعة حتى يتضاعف حجمة ويصبح قوامه أطرى
صفى الحمص المنقوع من الماء وأشطفيه جيدًا ثم ضعيه فى الكبة استعدادًا لفرمه
قطعى البصلة على الحمص وأضيفى بقية المكونات من شبت وبقدونس وكزبرة ولكن دون وضع الكمون والملح وأبدأى الفرم
بعد انتهاء المرحلة الأولى من الفرم وتجانس جميع المكونات السابقة أضيفى الملح والكمون على الكبة وافرمى المزيج مرة أخرى حتى تصبح عجينة الفلافل السورى لينة تمامًا.
افرغى محتويات الفلافل السورى وأضيفى إليها ملعقة البيكنج بودر حتى تساعد على تماسك القوام.
سخنى زيت غزير فى أناء عميق واتركيه حتى يغلى على النار.
شكلى قطع الفلافل باستخدام الآلة أو بيديك وضعيها مباشرة فى الزيت الغزير الموجود على النار.
قلبى حبات الفلافل السورى على الوجين حتى تمام السوى وانشليها وصفيها من بقايا الزيت.
قدميها ساخنة لعائلتك فى العيش الشامى أو الصاج، وبالهنا والشفا، إذا أعجبك المحتوى، شاركنا بالتعليق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنفطر إيه.. فول وطعمية بطريقة غير تقليدية

هنفطر إيه .. طعمية وفول بطريقة غير تقليدية

هنفطر إيه النهاردة؟ فول بالصلصة والثوم مع الطعمية بالحمص اللذيذة

هنتغدى إيه النهاردة.. لحم مقلقل مع الأرز الأصفر بالمكسرات وسلطة طحينة بالزبادي

ترشيحاتنا

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أحمد الشناوي: حالات طرد 3 لاعبين من نادي مصر أمام بيراميدز صحيحة

بعد جونيور عادل إمام.. أحفاد النجوم امتداد لأجدادهم

أمير عزمي عن طارق حامد: الزمالك فريق كبير لا يتأثر بغيابه

بين الجرأة و الأناقة .. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى شهر يناير

أبو العينين للفلاحين: أنا منكم وتحت أمركم.. وأحمد موسى: أبو مازن أكد لي أن المعزول مرسي عرض التنازل عن 1600 كم من سيناء لصالح غزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة و الأناقة .. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى شهر يناير

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020