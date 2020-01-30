هنفطر ايه النهاردة؟ فول بالخضراوات والسجق مع الطعمية السورى

مكونات الفول بالسجق:-

نضع الفول بالسجق في أطباق التقديم ثم نقدمه بجانب الخبز البلدي

نضع الفول بالسجق في أطباق التقديم ثم نقدمه بجانب الخبز البلدي

نضيف الفول المدمس وصلصة الطماطم و للخليط في المقلاة ونقلب الخليط على النار لمدة ثلاث دقائق

نضيف الفول المدمس وصلصة الطماطم و للخليط في المقلاة ونقلب الخليط على النار لمدة ثلاث دقائق

نضيف قطع السجق وقطع الطماطم وشرائح الفلفل للخليط في المقلاة ونستمر في التقليب حتى ينضج السجق ويصبح لونه أحمر قاتم

نضيف قطع السجق وقطع الطماطم وشرائح الفلفل للخليط في المقلاة ونستمر في التقليب حتى ينضج السجق ويصبح لونه أحمر قاتم

نضيف البصل والثوم المفروم للمقلاة ،ونقلبهما في الزيت حتى يتشوحا ويصبح لونهما أصفر

نضيف البصل والثوم المفروم للمقلاة ،ونقلبهما في الزيت حتى يتشوحا ويصبح لونهما أصفر

نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ونتركها على النار حتى يسخن الزيت

نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ونتركها على النار حتى يسخن الزيت

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مكونات الطعمية السورى:-

5 أكواب حمص كبير الحجم

كوب بقدونس مقطع إلى قطع صغيرة

نصف كوب شبت طازج

بصلة متوسطة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملح وكمون

كوب كامل كزبرة ناشفة





طريقة تحضير الطعمية السورى :

انقعى الحمص فى حلة عميقة وماء لمدة 24 ساعة حتى يتضاعف حجمة ويصبح قوامه أطرى

صفى الحمص المنقوع من الماء وأشطفيه جيدًا ثم ضعيه فى الكبة استعدادًا لفرمه

قطعى البصلة على الحمص وأضيفى بقية المكونات من شبت وبقدونس وكزبرة ولكن دون وضع الكمون والملح وأبدأى الفرم

بعد انتهاء المرحلة الأولى من الفرم وتجانس جميع المكونات السابقة أضيفى الملح والكمون على الكبة وافرمى المزيج مرة أخرى حتى تصبح عجينة الفلافل السورى لينة تمامًا.

افرغى محتويات الفلافل السورى وأضيفى إليها ملعقة البيكنج بودر حتى تساعد على تماسك القوام.

سخنى زيت غزير فى أناء عميق واتركيه حتى يغلى على النار.

شكلى قطع الفلافل باستخدام الآلة أو بيديك وضعيها مباشرة فى الزيت الغزير الموجود على النار.

قلبى حبات الفلافل السورى على الوجين حتى تمام السوى وانشليها وصفيها من بقايا الزيت.