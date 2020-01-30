هنفطر ايه النهاردة؟ فول بالخضراوات والسجق مع الطعمية السورى

يعد الفول من الأكلات الشعبية التى يفضلها العديد من الأشخاص، ويحرصون على تناولها فى وجبة الأفطار فهو يمد الجسم بالطاقة التى يحتاجها بشكل دائم طوال اليوم.
مكونات الفول بالسجق:-
نصف كوب سجق مقطع
1 حبة صغيرة بصل مفروم
1 حبة فلفل أخضر مقطع
1 حبة طماطم مقطعة
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) صلصة طماطم
رشة ملح
رشة كمون
2 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) زيت
خطوات التحضير
نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ونتركها على النار حتى يسخن الزيت
نضيف البصل والثوم المفروم للمقلاة ،ونقلبهما في الزيت حتى يتشوحا ويصبح لونهما أصفر
نضيف قطع السجق وقطع الطماطم وشرائح الفلفل للخليط في المقلاة ونستمر في التقليب حتى ينضج السجق ويصبح لونه أحمر قاتم
نضيف الفول المدمس وصلصة الطماطم و للخليط في المقلاة ونقلب الخليط على النار لمدة ثلاث دقائق
نضيف الفول بالسجق بالملح والكمون ونقلب لثواني
نضع الفول بالسجق في أطباق التقديم ثم نقدمه بجانب الخبز البلدي
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مكونات الطعمية السورى:-
5 أكواب حمص كبير الحجم
كوب بقدونس مقطع إلى قطع صغيرة
نصف كوب شبت طازج
بصلة متوسطة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملح وكمون
كوب كامل كزبرة ناشفة
طريقة تحضير الطعمية السورى :
انقعى الحمص فى حلة عميقة وماء لمدة 24 ساعة حتى يتضاعف حجمة ويصبح قوامه أطرى
صفى الحمص المنقوع من الماء وأشطفيه جيدًا ثم ضعيه فى الكبة استعدادًا لفرمه
قطعى البصلة على الحمص وأضيفى بقية المكونات من شبت وبقدونس وكزبرة ولكن دون وضع الكمون والملح وأبدأى الفرم
بعد انتهاء المرحلة الأولى من الفرم وتجانس جميع المكونات السابقة أضيفى الملح والكمون على الكبة وافرمى المزيج مرة أخرى حتى تصبح عجينة الفلافل السورى لينة تمامًا.
افرغى محتويات الفلافل السورى وأضيفى إليها ملعقة البيكنج بودر حتى تساعد على تماسك القوام.
سخنى زيت غزير فى أناء عميق واتركيه حتى يغلى على النار.
شكلى قطع الفلافل باستخدام الآلة أو بيديك وضعيها مباشرة فى الزيت الغزير الموجود على النار.
قلبى حبات الفلافل السورى على الوجين حتى تمام السوى وانشليها وصفيها من بقايا الزيت.
قدميها ساخنة لعائلتك فى العيش الشامى أو الصاج، وبالهنا والشفا، إذا أعجبك المحتوى، شاركنا بالتعليق.