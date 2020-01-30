فى ذكرى رحيل فيروز .. سر توقفها عن التمثيل.. وشقيقتها وابنة عمها فنانتان شهيرتان

حلت أمس ذكرى رحيل الفنانة فيروز والملقبة بـ "الطفلة المعجزة" والتى قدمت العديد من الاعمال السينمائية فى بداية حياتها كطفله ولكنها اعتزلت الفن مبكرا بسبب عدم تقبل صناع السينما وقتها لفكرة تقديمها فى ادوار اخرى غير الطفلة.

توقفت فيروز عن التمثيل في سن 18 عاما تقريبًا، وذلك بعد وفاة أنور وجدي عام 1955، حيث كبرت في السن وشاركت في تجارب سينمائية لم تكن ناجحة، واعتزلت الفن بعد ميراث 6 أفلام ناجحة فقط.

ومنذ أن رآها أنور وجدي تبناها فنيا، وظهرت في العديد من الأفلام التي مثل فيها أو أنتجها، وتميزت فيروز بقدرتها الفائقة على الاستعراض والغناء والتمثيل في سن صغيرة، وعملا معا 3 سنوات.

مثلت فيروز مع شقيقتها الفنانة الاستعراضية النجمة الكبيرة "نيللي" فيلم عصافير الجنة، بطولة الفنانة عزيزة حلمي، واخراج محمود ذو الفقار، وصدر في نوفمبر 1955، كان الفيلم من إنتاج شركة فيروز للإنتاج، التي أسسها والدها بعد انفصالها عن أنور وجدي عام 1553، في نفس عام نجاح فيلم "دهب"، أيضا الأختان هما ابنتا عم الفنانة "لبلبة".