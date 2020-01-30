بـ الأسود المطرز.. إسعاد يونس بإطلالة جديدة تبرز خسارتها للوزن





وظهرت إسعاد يونس ، ببنطال أنيق باللون الأسود الذي يبرز رشاقتها، مرتدية معه قميصا أنيقا باللون الرمادى الفاتح وارتدت فوقه جاكيت باللون الأسود الذي يتميز بتطريز مجموعة من الفصوص الملونة الرائعة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البنى الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.





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كما تركت اسعاد يونس شعرها الأسود القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز جمال ملامحها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت بخاتم لليد يتميز بالأحجار الجميلة.







